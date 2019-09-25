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РИА Новости

Хабаровские следователи начал проверку после нападения тигра на охотника

05:35 25.09.2019 (обновлено: 09:34 25.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр
Амурский тигр
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Следователи в Хабаровском крае начали проверку по факту гибели охотника, на которого напал тигр, сообщает региональное СУСК.
Накануне генеральный директор Центра "Амурский тигр " Сергей Арамилев сообщил РИА Новости, что тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб. Второй мужчина застрелил тигра.
"Из поселка Сукпай (район имени Лазо) двое охотников отправились в тайгу. По предварительным данным, в лесу на одного из них напал тигр, 61-летний потерпевший был доставлен в больницу, где от полученных травм 24 сентября 2019 года скончался. По факту смерти мужчины следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО проводится доследственнная проверка", - говорится в сообщении.
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