Погода затрудняет тушение пожара на аварийной плавбазе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Тушение пожара на горящей у курильского острова Итуруп плавбазе "Петр Житников" осложняют штормовой ветер и высокие волны, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении Росгидромета.

Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. Большая часть экипажа эвакуирована на берег, оставшиеся моряки тушат пожар.

"В районе происшествия в настоящее время сильный шторм. Высота волн превышает 3-4 метра, скорость ветра достигает 20 метров в секунду", - рассказал дежурный синоптик.

По уточненным данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На место происшествия уже подошло спасательное судно "Преданный". На подходе второе судно "Атлас", которое по прибытии также приступит к тушению пожара.

Как сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики правительства Сахалинской области Оксана Семенова, из-за непогоды в море доставка экипажа в порт приписки Владивосток может затянуться на неопределенный срок.