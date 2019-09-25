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РИА Новости

Погода затрудняет тушение пожара на аварийной плавбазе

05:32 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховОстров Итуруп
Остров Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Остров Итуруп . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Тушение пожара на горящей у курильского острова Итуруп плавбазе "Петр Житников" осложняют штормовой ветер и высокие волны, сообщили РИА Новости в среду в региональном управлении Росгидромета.
Плавучая база "Петр Житников", принадлежащая компании "Дальморепродукт", загорелась в Тихом океане в 40 километрах от курильского острова Итуруп, капитан судна запросил эвакуацию. Пожар возник в консервном цехе, возгорание локализовано. Большая часть экипажа эвакуирована на берег, оставшиеся моряки тушат пожар.
"В районе происшествия в настоящее время сильный шторм. Высота волн превышает 3-4 метра, скорость ветра достигает 20 метров в секунду", - рассказал дежурный синоптик.
По уточненным данным МЧС, из 420 членов экипажа 361 эвакуирован рыболовными судами на остров Шикотан, 59 человек остались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. На место происшествия уже подошло спасательное судно "Преданный". На подходе второе судно "Атлас", которое по прибытии также приступит к тушению пожара.
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Как сообщила РИА Новости директор департамента информационной политики правительства Сахалинской области Оксана Семенова, из-за непогоды в море доставка экипажа в порт приписки Владивосток может затянуться на неопределенный срок.
Ранее компания-судовладелец плавбазы заявила о готовности перевезти паромом людей с Курил во Владивосток за свой счет.
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