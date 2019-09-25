Подготовленный российскими военными сирийский спецназ успешно прошел учения

ДАМАСК, 25 сен – РИА Новости. Подготовленные российскими военными советниками бойцы спецназа сирийской армии уничтожили укрепленный район условных террористов.
В учениях принимали участие также минометчики и артиллеристы.
За тренировкой сирийских военных впервые наблюдали иностранные журналисты. На полигон под Дамаском приехали более полусотни работников СМИ из десятка стран, в частности из Греции, Испании, Италии, Канады.
Курс подготовки на этом полигоне занимает два месяца, дальше начинается боевое слаживание. Особенно тщательно россияне обучают сирийских саперов, поскольку во многих освобожденные от боевиков районах по-прежнему много неразорвавшихся боеприпасов и мин-ловушек.
Отдельно, обязательно для всех курсантов, преподается оказание первой помощи в полевых условиях.