Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-25T13:36Z
https://ria.ru/20190925/1559091188.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155910/73/1559107371_0:253:3077:1984_1036x0_80_0_0_85e51b1388252bd838599476ef09b5a9.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Подготовленный российскими военными сирийский спецназ успешно прошел учения

05:29 25.09.2019 (обновлено: 13:36 25.09.2019)
5512
© AFP 2019 / Maxime PopovСирийские военные после обучения российскими военными советниками на военной базе недалеко от Дамаска
Сирийские военные после обучения российскими военными советниками на военной базе недалеко от Дамаска
© AFP 2019 / Maxime Popov
Сирийские военные после обучения российскими военными советниками на военной базе недалеко от Дамаска
ДАМАСК, 25 сен – РИА Новости. Подготовленные российскими военными советниками бойцы спецназа сирийской армии уничтожили укрепленный район условных террористов.
В учениях принимали участие также минометчики и артиллеристы.
За тренировкой сирийских военных впервые наблюдали иностранные журналисты. На полигон под Дамаском приехали более полусотни работников СМИ из десятка стран, в частности из Греции, Испании, Италии, Канады.
Курс подготовки на этом полигоне занимает два месяца, дальше начинается боевое слаживание. Особенно тщательно россияне обучают сирийских саперов, поскольку во многих освобожденные от боевиков районах по-прежнему много неразорвавшихся боеприпасов и мин-ловушек.
Отдельно, обязательно для всех курсантов, преподается оказание первой помощи в полевых условиях.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
11210014
Обсудить 2
Война в СирииСирияРоссияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
"Ъ" раскрыл содержание послания Путина странам НАТО
РИА
Новости
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
В Москве задержали генерала МВД Александра Мельникова
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров
Лавров и Зеленский встретились на полях Генассамблеи ООН
Лента
новостей
Школьный коридор
Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15
Жёсткая посадка самолета Боинг 767-300 в аэропорту Барнаула
Почти 50 человек пострадали при жесткой посадке Boeing в Барнауле
Женщина в наручниках
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
Во Львовской области польский солдат убил бойца ВСУ выстрелом в затылок
Первый универсальный десантный корабль военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая
Китай спустил на воду свой первый универсальный десантный корабль
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Монумент Независимости Украины в Киеве
Украинский экс-министр предложил способ заработать на "плохой России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Почти 77 миллиардов рублей выделят на проект по содействию занятости женщин
02:28Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
02:25Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
02:16Мицотакис и Эрдоган договорились улучшить отношения двух стран
02:16Эксперт объяснил, зачем НАТО направила танки к границе с Белоруссией
02:08Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
02:05Норвежская полиция эвакуирует жителей вокруг горящего российского траулера
02:02Патриарх Кирилл совершит визит в Тольятти и Самару
02:00США достигли прогресса в сплочении стран против Ирана, заявил Помпео
01:56Минфин заложил субсидии лизингодателям, которые закупают воздушные судна
01:45Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
01:41Мосгорсуд проверит законность приговора экс-главе Коми Гайзеру
01:39Суд в четверг рассмотрит жалобу на приговор отцу полковника Захарченко
01:36Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС
01:34Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста Алексею Миняйло
01:32Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
01:30Общественная коллегия рассмотрит жалобу Памфиловой на Ассошиэйтед Пресс
01:28В 2020 году на аппарат Москальковой выделят более 460 миллионов рублей
01:24ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
01:22Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
Лента новостейМолния