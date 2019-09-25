В Пекине открыли новый крупнейший в мире международный аэропорт "Дасин"

ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Новый, крупнейший в мире международный аэропорт "Дасин" официально начал работу в Пекине, сообщают китайские СМИ.

Изначально планировалось, что аэропорт начнет функционировать 30 сентября, однако, по данным китайским СМИ, первые рейсы аэропорт начнет обслуживать уже в среду.

Ранее руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа рассказал РИА Новости, что все авиакомпании, входящие в альянс SkyTeam, переедут в новый международный аэропорт, в то время как авиакомпании - участницы Star Alliance останутся в международном аэропорту "Шоуду" ("Столичный").

Российская авиакомпания "Аэрофлот" также входит в альянс SkyTeam, поэтому должна будет переехать в новый аэропорт.

Строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", которое началось пять лет назад, завершилось 30 июня этого года.

Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Новый аэропорт будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Кроме того, к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.