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РИА Новости

В Пекине открыли новый крупнейший в мире международный аэропорт "Дасин"

05:24 25.09.2019 (обновлено: 08:29 25.09.2019)
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© Фото : предоставлено правительством ПекинаНовый аэропорт Пекина "Дасин"
Новый аэропорт Пекина Дасин
© Фото : предоставлено правительством Пекина
Новый аэропорт Пекина "Дасин"
ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Новый, крупнейший в мире международный аэропорт "Дасин" официально начал работу в Пекине, сообщают китайские СМИ.
Изначально планировалось, что аэропорт начнет функционировать 30 сентября, однако, по данным китайским СМИ, первые рейсы аэропорт начнет обслуживать уже в среду.
Ранее руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа рассказал РИА Новости, что все авиакомпании, входящие в альянс SkyTeam, переедут в новый международный аэропорт, в то время как авиакомпании - участницы Star Alliance останутся в международном аэропорту "Шоуду" ("Столичный").
Российская авиакомпания "Аэрофлот" также входит в альянс SkyTeam, поэтому должна будет переехать в новый аэропорт.
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Строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", которое началось пять лет назад, завершилось 30 июня этого года.
Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Новый аэропорт будет иметь четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. Его проект предусматривает, что пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек. Кроме того, к 2025 году новый пекинский аэропорт должен обрабатывать до 2 миллионов тонн грузов в год.
"Дасин" позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире. Его крыша уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, "Дасин" - крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.
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