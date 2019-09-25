Три человека погибли, в том числе ребенок, при взрыве на юге Афганистана

Сотрудники сил безопасности на месте взрыва рядом с консульством Индии в Джелалабаде на юго-востоке Афганистана. Архивное фото

Сотрудники сил безопасности на месте взрыва рядом с консульством Индии в Джелалабаде на юго-востоке Афганистана

КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Три человека, среди которых ребенок, погибли и семеро пострадали при взрыве в городе Кандагар на юге Афганистана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Отмечается, что взрывное устройство сработало у входа в местный офис президента Афганистана Ашрафа Гани. Взрыв произошел ночью во вторник.

Источник сообщил агентству, что в результате взрыва погибли "ребенок, женщина и пожилой мужчина", еще семеро пострадали.