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РИА Новости

Три человека погибли, в том числе ребенок, при взрыве на юге Афганистана

05:18 25.09.2019
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© AFP 2019 / Noorullah ShirzadaСотрудники сил безопасности на месте взрыва рядом с консульством Индии в Джелалабаде на юго-востоке Афганистана
Сотрудники сил безопасности на месте взрыва рядом с консульством Индии в Джелалабаде на юго-востоке Афганистана
© AFP 2019 / Noorullah Shirzada
Сотрудники сил безопасности на месте взрыва рядом с консульством Индии в Джелалабаде на юго-востоке Афганистана. Архивное фото
КАБУЛ, 25 сен - РИА Новости. Три человека, среди которых ребенок, погибли и семеро пострадали при взрыве в городе Кандагар на юге Афганистана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Отмечается, что взрывное устройство сработало у входа в местный офис президента Афганистана Ашрафа Гани. Взрыв произошел ночью во вторник.
Источник сообщил агентству, что в результате взрыва погибли "ребенок, женщина и пожилой мужчина", еще семеро пострадали.
В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. Радикальная группировка "Талибан" угрожала сорвать их.
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АфганистанТалибанБезопасностьПроисшествияВ мире
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