Глава МИД Китая назвал "ошибочным рецептом" развязывание торговой войны

ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Одностороннее развязывание торговой войны является ошибочным рецептом для решения экономических споров между странами, заявил глава МИД КНР Ван И, выступая на приеме в Нью-Йорке, организованном комитетом США по внешним связям.
Как следует из заявления, опубликованного на сайте МИД КНР, китайский министр отметил, что свободное движение ресурсов, сформированных глобализацией, вместе с огромным богатством также привели и к несбалансированности развития в странах и несбалансированной торговле между разными государствами.
"Правильным будет решить внутренние проблемы посредством углубления реформ, а межгосударственные вопросы решить посредством мирных и равных консультаций. Если один постоянно взваливает вину на второго, значит нашел не того партнера, одностороннее развязывание торговой тем более является ошибочным рецептом", - заявил Ван И.
Он подчеркнул, что экономическая глобализация является трендом времени, который никто не может остановить.
13 сентября, 20:25Сказано в эфиреЭксперт оценил прогноз о выгоде торговой войны США и КНР для России Экономист Saxo Bank увидел пользу для России от торговой войны США и Китая. В эфире радио Sputnik ведущий специалист кафедры международной политики и зарубежного регионоведения РАНХиГС Роман Файншмидт прокомментировал этот прогноз.