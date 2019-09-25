Глава МИД Китая назвал "ошибочным рецептом" развязывание торговой войны

ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Одностороннее развязывание торговой войны является ошибочным рецептом для решения экономических споров между странами, заявил глава МИД КНР Ван И, выступая на приеме в Нью-Йорке, организованном комитетом США по внешним связям.

Как следует из заявления, опубликованного на сайте МИД КНР, китайский министр отметил, что свободное движение ресурсов, сформированных глобализацией, вместе с огромным богатством также привели и к несбалансированности развития в странах и несбалансированной торговле между разными государствами.

"Правильным будет решить внутренние проблемы посредством углубления реформ, а межгосударственные вопросы решить посредством мирных и равных консультаций. Если один постоянно взваливает вину на второго, значит нашел не того партнера, одностороннее развязывание торговой тем более является ошибочным рецептом", - заявил Ван И.