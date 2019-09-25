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РИА Новости

Глава МИД Китая назвал "ошибочным рецептом" развязывание торговой войны

05:01 25.09.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 25 сен – РИА Новости. Одностороннее развязывание торговой войны является ошибочным рецептом для решения экономических споров между странами, заявил глава МИД КНР Ван И, выступая на приеме в Нью-Йорке, организованном комитетом США по внешним связям.
Как следует из заявления, опубликованного на сайте МИД КНР, китайский министр отметил, что свободное движение ресурсов, сформированных глобализацией, вместе с огромным богатством также привели и к несбалансированности развития в странах и несбалансированной торговле между разными государствами.
"Правильным будет решить внутренние проблемы посредством углубления реформ, а межгосударственные вопросы решить посредством мирных и равных консультаций. Если один постоянно взваливает вину на второго, значит нашел не того партнера, одностороннее развязывание торговой тем более является ошибочным рецептом", - заявил Ван И.
Он подчеркнул, что экономическая глобализация является трендом времени, который никто не может остановить.
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13 сентября, 20:25Сказано в эфире
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