В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

В ведомстве не стали приводить причины отказа или задержки в выдаче виз россиянам. В Госдепартаменте отметили, что визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация о них является конфиденциальной.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ряд членов российской делегации не получили визы для участия на ГА ООН, американская сторона сослалась на "технические причины".

В министерстве решение Соединенных Штатов назвали возмутительным примером неуважения. По словам Захаровой, объяснения Вашингтона выглядят несостоятельными.

В МИД вызвали заместителя американского посла и вручили ноту протеста.

В Кремле также подвергли критике невыдачу виз российской делегации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.

Постпредство при Организации Объединенных Наций, в свою очередь, заявило, что подобными шагами Соединенные Штаты планируют дальше обострять отношения с Москвой. Дипломаты призвали международное сообщество сделать практические выводы после решения американских властей отказать в визах для делегации России.

Глава МИД Сергей Лавров "выразил благодарность" Вашингтону за то, что смог получить визу.

"Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал", — заявил министр.