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РИА Новости

В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН

04:38 25.09.2019 (обновлено: 08:41 25.09.2019)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
В ведомстве не стали приводить причины отказа или задержки в выдаче виз россиянам. В Госдепартаменте отметили, что визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация о них является конфиденциальной.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
24 сентября, 19:00РИА Новости
ООН выяснит ситуацию с невыдачей США виз российским делегатам
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ряд членов российской делегации не получили визы для участия на ГА ООН, американская сторона сослалась на "технические причины".
В министерстве решение Соединенных Штатов назвали возмутительным примером неуважения. По словам Захаровой, объяснения Вашингтона выглядят несостоятельными.
В МИД вызвали заместителя американского посла и вручили ноту протеста.
В Кремле также подвергли критике невыдачу виз российской делегации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.
Постпредство при Организации Объединенных Наций, в свою очередь, заявило, что подобными шагами Соединенные Штаты планируют дальше обострять отношения с Москвой. Дипломаты призвали международное сообщество сделать практические выводы после решения американских властей отказать в визах для делегации России.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
24 сентября, 15:59РИА Новости
В ОП прокомментировали невыдачу американских виз российским парламентариям
Глава МИД Сергей Лавров "выразил благодарность" Вашингтону за то, что смог получить визу.
"Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал", — заявил министр.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выясняет все обстоятельства ситуации. Его заместитель Фархан Хак подчеркнул, что согласно соглашению между ООН и США, Вашингтон должен позволять делегациям приезжать на мероприятия, которые проводятся под эгидой организации.
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74-я сессия Генассамблеи ООННевыдача виз США делегатам из РоссииМария ЗахароваСергей ЛавровГосударственный департамент СШАООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
У Лаврова просто дочка - гражданка США, вот ему и выдали визу
25 сентября, 06:03
Андрей Бирулев
27312035
Со стороны США это настоящее ХАМСТВО, а не недоразумение. Тем самым они хотят показать свое превосходство над всем миром. "МЫ делаем то, что нам выгодно!", зато остальным это бандитское государство запрещает нечто подобное. Тем самым они лишний раз показывают, что "Штатам" позволено все
25 сентября, 06:04
С.Семья ...
49110223
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