В Госдепе прокомментировали невыдачу виз российской делегации в ООН

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН, заявил РИА Новости представитель Госдепа, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
В ведомстве не стали приводить причины отказа или задержки в выдаче виз россиянам. В Госдепартаменте отметили, что визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация о них является конфиденциальной.
24 сентября, 19:00РИА НовостиООН выяснит ситуацию с невыдачей США виз российским делегатам
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ряд членов российской делегации не получили визы для участия на ГА ООН, американская сторона сослалась на "технические причины".
В министерстве решение Соединенных Штатов назвали возмутительным примером неуважения. По словам Захаровой, объяснения Вашингтона выглядят несостоятельными.
В МИД вызвали заместителя американского посла и вручили ноту протеста.
В Кремле также подвергли критике невыдачу виз российской делегации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что эта ситуация требует достаточно жесткой реакции со стороны России и ООН.
Постпредство при Организации Объединенных Наций, в свою очередь, заявило, что подобными шагами Соединенные Штаты планируют дальше обострять отношения с Москвой. Дипломаты призвали международное сообщество сделать практические выводы после решения американских властей отказать в визах для делегации России.
Глава МИД Сергей Лавров "выразил благодарность" Вашингтону за то, что смог получить визу.
"Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединенных Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал", — заявил министр.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выясняет все обстоятельства ситуации. Его заместитель Фархан Хак подчеркнул, что согласно соглашению между ООН и США, Вашингтон должен позволять делегациям приезжать на мероприятия, которые проводятся под эгидой организации.