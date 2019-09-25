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РИА Новости

Контракт на пилотное судно для "Арктик СПГ-2" подпишут в октябре

05:01 25.09.2019 (обновлено: 06:11 25.09.2019)
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© Фото : ПАО СовкомфлотТанкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
© Фото : ПАО Совкомфлот
Танкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот". Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен - РИА Новости. Контракт по строительству на судоверфи "Звезда" пилотного танкера для "Арктик СПГ-2" планируется подписать до конца октября, в этот же срок будет сделан первый аванс, до конца текущего года состоится подписание по еще четырем судам, сообщил журналистам первый зам гендиректора, член правления "Совкомфлота" Евгений Амбросов.
"Сроки подписания контракта определены, у нас есть дорожная карта. В этом году мы должны всю эту работу завершить. По пилотному судну мы должны в октябре завершить подписание документов и сделать первый аванс. До конца года мы должны обеспечить подписание по еще четырем судам, которые будут строиться по той же спецификации, что и пилотное судно", - сказал Амбросов, уточнив, что в дальнейшем планируется строительство еще десяти танкеров, спецификация которых может быть изменена "в сторону усиления качеств и проходимости судна".
"Компания СМАРТ lng ("Современный морской арктический транспорт" - ред.) - совместное предприятие, которое мы создаем с "Новатэком" - будет совладельцем и лизингополучателем этих четырех судов, которые будут строиться после первого пилотного судна", - добавил Амбросов. Он также отметил, что компания СМАРТ может стать сопоставимой с "Совкомфлотом" по стоимости имущества, которым он управляет.
Представитель компании уточнил, что пилотное судно компания будет строить самостоятельно. "Мы будем лизингополучателем для это судна", - пояснил Амбросов. Он напомнил, что финансирование будет осуществлять ВЭБ по лизинговой схеме.
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По словам представителя компании, в настоящий момент "Совкомфлот" работает над спецификацией судна. "Это очень ответственный шаг, мы взаимодействуем с заводом и с авторами этой технологии в направлении ее совершенствования, потому что судам предстоит работать в тяжелых ледовых условиях, планы у "Новатэка" использовать их круглый год для перевозки газа в восточном направлении. То есть они будут использоваться в самых жестких навигационных ледовых условиях", - пояснил Амбросов.
Ранее сообщалось, что наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование поставки 15 танкеров-газовозов на судоверфи "Звезда" для "Арктик СПГ-2", каждое судно будет стоить около 330 миллионов долларов, сообщал в августе журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.
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ВЭБСовкомфлотНоватэкИгорь ШуваловЭкономика
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