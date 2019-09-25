Сторонники импичмента Трампа не имеют большинства в конгрессе США

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Сторонники импичмента президента США Дональда Трампа не имеют большинства в палате представителей США, сообщили газеты New York Times и Washington Post.
Ранее спикер находящейся под контролем демократов палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале официальной процедуры импичмента президента. Основанием для импичмента Пелоси назвала разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы требовал начать расследование против Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Именно в этом демократы усматривают "нарушение целостности выборов". Вскоре американский лидер Дональд Трамп заявил, что Киев разрешил опубликовать полную расшифровку его разговора с украинским лидером.
Всего в Палате представителей 435 членов, большинство мест у демократов (235).
Газета New York Times пишет, что 200 человек "поддерживают процедуру импичмента", в их число входят 199 демократов и один независимый член парламента. При этом 87 законодателей попали в категорию "нет, не сейчас или в нерешительности", среди них 16 демократов и 71 республиканец. Кроме того, ответов 148 членов палаты газета не получила, большинство из них – от членов Республиканской партии (128).
Согласно подсчетам газеты Washington Post, которая опрашивала лишь демократов, 194 законодателя выступают за импичмент, 40 выступают за то, чтобы продолжать "существующие расследования", и лишь один человек не прокомментировал ситуацию или его комментарий "неясен".
Данные изданий постоянно обновляются.
Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что американский лидер во время разговора с Зеленским якобы раскрыл некую секретную информацию и пытался заставить украинские власти начать расследование против бывшего вице-президента и участника президентской гонки США Джо Байдена. Трамп это отрицает и считает, что эта история сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее сообщила, что Трамп при этом разговоре, предположительно, неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью Hromadske заявил, что Трамп не давил на украинского лидера.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора, который в том числе расследовал деятельность Burisma. При этом являвшийся генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны.