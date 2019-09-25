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РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров

04:30 25.09.2019
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© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Площадь пожаров в России, которые активно тушат, возросла за минувшие сутки до 93 гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили девять лесных пожаров на площади 81 гектар.
"На 00.00 мск 25 сентября на территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на площади 93 гектара, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, самые крупные пожары - в Красноярском крае, там горят 73 гектара.
Ликвидация лесных пожаров
13 сентября, 07:23РИА Новости
В лесах Красноярского края сняли режим ЧС
При этом, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки было ликвидировано 12 лесных пожаров на площади 111 гектаров.
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Красноярский крайРоссияПроисшествия
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