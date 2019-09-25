Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Площадь пожаров в России, которые активно тушат, возросла за минувшие сутки до 93 гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили девять лесных пожаров на площади 81 гектар.

"На 00.00 мск 25 сентября на территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на площади 93 гектара, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, самые крупные пожары - в Красноярском крае, там горят 73 гектара.