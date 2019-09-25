Генсек ООН обсудил с премьером Японии ситуацию на Корейском полуострове

ООН, 25 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает пресс-служба ООН.
"Генеральный секретарь сегодня встретился с его превосходительством премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Генсек и господин Абэ обсудили региональные проблемы, в особенности ситуацию на Корейском полуострове, а также ситуацию на Ближнем Востоке", - сказано в сообщении.
Они также коснулись темы обязательств Японии в вопросе достижения целей устойчивого развития, а также в сфере борьбы с изменением климата, сообщили в пресс-службе.
19 января 2018, 09:42РИА НовостиСергей Лавров и Антониу Гутерреш обсудили Сирию и КНДР