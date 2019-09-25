Генсек ООН обсудил с премьером Японии ситуацию на Корейском полуострове

"Генеральный секретарь сегодня встретился с его превосходительством премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Генсек и господин Абэ обсудили региональные проблемы, в особенности ситуацию на Корейском полуострове, а также ситуацию на Ближнем Востоке", - сказано в сообщении.