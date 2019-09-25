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РИА Новости

Эксперт объяснил, почему в 2019 году растут выплаты страховщиков по ОСАГО

03:49 25.09.2019 (обновлено: 05:09 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВыдача полисов ОСАГО
Выдача полисов ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Выдача полисов ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Рост выплат по ОСАГО, наблюдаемый в этом году, может объясняться рядом факторов, среди которых меры ЦБ и повышение выплат за вред жизни и здоровью, рассказал РИА Новости руководитель департамента страхования и экономики соцсферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.
Как сообщил ранее Российский союз автостраховщиков (РСА), средняя выплата по ОСАГО по итогам восьми месяцев 2019 года вновь показывает рост - на 3,3%. Вместе с тем средняя премия в "автогражданке" стабильно снижается, с начала года снижение составило 5,4%. При всем этом количество заключенных договоров ОСАГО растет, как и количество заявленных и урегулированных убытков.
Объясняя этот тренд, Цыганов напомнил о ситуации, сложившейся в предыдущие годы, когда многие страховые компании решили отказаться от продаж ОСАГО в убыточных регионах РФ. В итоге на тех территориях возник кризис полисов, Банку России пришлось прибегнуть к штрафным мерам. А РСА создал свою систему гарантирования - бумажный "Единый агент" и электронный "е-Гарант", благодаря которым водитель мог купить полис "автогражданки", даже если ему не удавалось сделать это у страховщика.
"После анализа деятельности недобросовестных автоюристов в 2016-2017 годах большинство страховщиков ОСАГО сильно "закрутили гайки", что привело к ряду решений регулятора. Штрафы ЦБ и РСА вынуждают страховщиков отказываться от такой политики, что стало возможно и целесообразно в условиях успешной борьбы с автоюристами. При этом наблюдается сильный рост выплат по риску "жизнь и здоровье" (и смещение мошенников туда). Эти факторы вполне могут объяснить рост выплат", - рассказал Цыганов.
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Причины снижения средней премии, в свою очередь, могут быть связаны с техническими особенностями расчета тарифов - в частности, с коэффициентом бонус-малус, отметил эксперт. "Снижение цены полиса примерно на 2% в год связано с математическим дефектом системы бонус-малус и с естественной миграцией граждан в бонусные классы", - пояснил он.
Также все больше водителей отказываются от полисов "без ограничения числа допущенных к управлению", которые из-за этой особенности стоят максимально дорого. В целях экономии автовладельцы сейчас стараются вписывать в полис только конкретных лиц и следить за их индивидуальными КБМ. "Это снижает расходы на полис и приводит к снижению средней премии", - заключил эксперт.
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