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РИА Новости

В России появятся дроны для перевозки грузов весом до 80 кг в 2022 году

03:46 25.09.2019
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© Depositphotos / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе
© Depositphotos / Fesenko
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специализированные дроны-тяжеловозы появятся в России через три года, они смогут развивать скорость до 180 километров в час и перевозить грузы весом до 80 килограммов на дальние расстояния, заявили РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Разработчик беспилотника компания "Аэроксо" намерена начать серийное производство новинки уже в 2022 году. Грузовой беспилотный летательный аппарат "ЭРА-300" сможет перевозить груз в 80 килограммов и летать со скоростью до 180 километров в час. Дрон сможет доставлять грузы в сложных погодных условиях, благодаря высокой устойчивости к ветру. Расчетная скорость грузового дрона "ЭРА-300" свыше 150 километров в час, дальность более 270 километров", - рассказали в НТИ.
"В ближайшее время планируется завершить опытно-конструкторские работы по созданию модификации беспилотника в соответствии с требованиями потенциального заказчика, а также провести его наземные и лётные испытания", - сообщил РИА Новости глава "Аэроксо" Эльдар Разроев.
По его словам, такой дрон способен заменить легкие вертолеты, например, в нефтегазовой сфере, где на них приходится порядка 60% рынка вертолетных доставок грузов, а также использоваться в почтовых перевозках.
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"Беспилотник сможет доставлять грузы в местности с плохо развитой дорожной инфраструктурой, на морские объекты, например, на буровые вышки. Уже есть интерес со стороны крупных компаний, которые по соображениям безопасности рассматривают полеты на безбензиновой и бескеросиновой тяге (только дизели и электрика) для доставки грузов на свои объекты", - добавил он.
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