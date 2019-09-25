В России появятся дроны для перевозки грузов весом до 80 кг в 2022 году

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Специализированные дроны-тяжеловозы появятся в России через три года, они смогут развивать скорость до 180 километров в час и перевозить грузы весом до 80 килограммов на дальние расстояния, заявили РИА Новости в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Разработчик беспилотника компания "Аэроксо" намерена начать серийное производство новинки уже в 2022 году. Грузовой беспилотный летательный аппарат "ЭРА-300" сможет перевозить груз в 80 килограммов и летать со скоростью до 180 километров в час. Дрон сможет доставлять грузы в сложных погодных условиях, благодаря высокой устойчивости к ветру. Расчетная скорость грузового дрона "ЭРА-300" свыше 150 километров в час, дальность более 270 километров", - рассказали в НТИ.

"В ближайшее время планируется завершить опытно-конструкторские работы по созданию модификации беспилотника в соответствии с требованиями потенциального заказчика, а также провести его наземные и лётные испытания", - сообщил РИА Новости глава "Аэроксо" Эльдар Разроев.

По его словам, такой дрон способен заменить легкие вертолеты, например, в нефтегазовой сфере, где на них приходится порядка 60% рынка вертолетных доставок грузов, а также использоваться в почтовых перевозках.