Несколько роботов-космонавтов уничтожат, чтобы их "братья" слетали в космос

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Роботов для участия в летных испытаниях нового пилотируемого корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") и выхода на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС) создадут в нескольких экземплярах, чтобы уничтожить часть из них в ходе наземных тестов, заявил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.

"В рамках других проектов ("Испытатель" и "Теледроид" - ред.) мы создаем роботов по всем правилам - с военной приемкой. Поэтому несколько макетов нужно будет довести до уничтожения, чтобы найти границы их возможностей. Кроме того, один экземпляр таких роботов останется на Земле как образец и один полетит", - сказал Дудоров.

Он отметил, что это не какая-то особенность создания роботов, а требования ко всем видам технической и научной аппаратуры для применения в космосе, когда она тестируется на работу при максимальных условиях по температуре, вибрации и так далее.

"Научную аппаратуру, а робототехнические средства относятся к ней, создают не в единственном экземпляре, а три-четыре варианта", - пояснил Дудоров.

Проект "Испытатель" - это запуск антропоморфного робота для проведения летных испытаний нового российского космического корабля "Орел", которые планируется начать в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный.

Проект "Теледроид" заключается в создании управляемого с Земли или космонавтами на МКС робота для работы на внешней поверхности планируемого к запуску в 2022 году нового российского Научно-энергетического модуля станции.