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РИА Новости

Несколько роботов-космонавтов уничтожат, чтобы их "братья" слетали в космос

03:38 25.09.2019 (обновлено: 05:09 25.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМакет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Орел"
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения Орел
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Орел" . Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Роботов для участия в летных испытаниях нового пилотируемого корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") и выхода на внешнюю поверхность Международной космической станции (МКС) создадут в нескольких экземплярах, чтобы уничтожить часть из них в ходе наземных тестов, заявил РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.
"В рамках других проектов ("Испытатель" и "Теледроид" - ред.) мы создаем роботов по всем правилам - с военной приемкой. Поэтому несколько макетов нужно будет довести до уничтожения, чтобы найти границы их возможностей. Кроме того, один экземпляр таких роботов останется на Земле как образец и один полетит", - сказал Дудоров.
Он отметил, что это не какая-то особенность создания роботов, а требования ко всем видам технической и научной аппаратуры для применения в космосе, когда она тестируется на работу при максимальных условиях по температуре, вибрации и так далее.
"Научную аппаратуру, а робототехнические средства относятся к ней, создают не в единственном экземпляре, а три-четыре варианта", - пояснил Дудоров.
Макет российского пилотируемого транспортного корабля Федерация
9 сентября, 13:24РИА Новости
Роскосмос планирует завершить испытания корабля "Орел" к 2028 году
Проект "Испытатель" - это запуск антропоморфного робота для проведения летных испытаний нового российского космического корабля "Орел", которые планируется начать в 2023 году на ракете-носителе "Ангара-А5" с космодрома Восточный.
Проект "Теледроид" заключается в создании управляемого с Земли или космонавтами на МКС робота для работы на внешней поверхности планируемого к запуску в 2022 году нового российского Научно-энергетического модуля станции.
Ранее "Андроидная техника" создала робота "Федора". Его отправили на околоземную орбиту 22 августа на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта. В настоящее время робот завершил прохождение послеполетного тестирования.
Макеты российских ракет-носителей
7 сентября, 11:10РИА Новости
РКК "Энергия" изготавливает два новых пилотируемых корабля "Орел"
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Россия
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