В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США", — сказал он.
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
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Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
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Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"
1 из 2
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"
2 из 2
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"
По его словам, ORSIS-AR15J является аналогом американской AR-15 — полуавтоматической винтовки под патрон 5,56×45 миллиметров, которая изначально разрабатывалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США.
В компании пояснили, что главной отличительной особенностью новой модификации являются стволы производства ORSIS, за счет которых значительно повышается точность и ресурс винтовки.
4 марта 2018, 05:03РИА НовостиВо Флориде запрет на продажу винтовки AR-15 продержался 15 минут
Собеседник агентства отметил, что ORSIS уже начала принимать предзаказы на данное оружие.