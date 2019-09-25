В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.

"Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США", — сказал он.

© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J 1 из 2 Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J © Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" © Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J 2 из 2 Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J © Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" 1 из 2 Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J © Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" 2 из 2 Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J © Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"

По его словам, ORSIS-AR15J является аналогом американской AR-15 — полуавтоматической винтовки под патрон 5,56×45 миллиметров, которая изначально разрабатывалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США.

В компании пояснили, что главной отличительной особенностью новой модификации являются стволы производства ORSIS, за счет которых значительно повышается точность и ресурс винтовки.