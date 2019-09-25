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РИА Новости

В России начали серийное производство аналогов американской винтовки AR-15

03:36 25.09.2019 (обновлено: 11:30 25.09.2019)
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© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
 Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом одного из самых популярных образцов американского стрелкового оружия — полуавтоматической винтовки AR-15, сообщил РИА Новости официальный представитель компании.
"Компания ORSIS запустила серийный выпуск полуавтоматических винтовок ORSIS-AR15J. Ранее мы собирали подобные винтовки из американских комплектующих. Сейчас компания наладила собственный выпуск, независимый от поставок комплектующих из США", — сказал он.
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
 Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
1 из 2
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ" Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
 Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
2 из 2
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"
1 из 2
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"
2 из 2
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J
© Фото : ООО "ПРОМТЕХНОЛОГИЯ"
По его словам, ORSIS-AR15J является аналогом американской AR-15 — полуавтоматической винтовки под патрон 5,56×45 миллиметров, которая изначально разрабатывалась в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США.
В компании пояснили, что главной отличительной особенностью новой модификации являются стволы производства ORSIS, за счет которых значительно повышается точность и ресурс винтовки.
Девушка с плакатом против использования винтовки AR-15 во время акции протеста против ношения оружия в США
4 марта 2018, 05:03РИА Новости
Во Флориде запрет на продажу винтовки AR-15 продержался 15 минут
Собеседник агентства отметил, что ORSIS уже начала принимать предзаказы на данное оружие.
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РоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Дешевое и надежное оружие лучше для ведения войн или при наличии постоянной угрозы такой, иначе придется учить все население посредством призыва в армию, как в Израиле, обращению с оружием. А в реальном бою никто не будет целиться из штурмовой винтовки, потому что это делают снайпера с обоих сторон. Все выстрелы с той же ar-15 делаются на вскидку и смысла в ее точности нет. А если солдаты будут пытаться прицелиться то скорее всего окажутся жертвой снайпера. Сразу видно что вы не понимаете как ведется современный бой. AR-15 хороша только если вы призываете и обучаете стрельбе все население страны, если не призываете то дешевое и надежное оружие ак-74(5,45) лучше. По двум причинам 1) АК любой модификации не требует сложного ухода за оружием. 2) цинк патронов 5,45 легче переносить чем цинк патронов 5,56
25 сентября, 09:52
РСРоман Славянский
12852093121
Был бы дурацким не был бы самым массовым и надежным в мире автоматическим оружием... 😡😡😡
25 сентября, 06:32
Felix D
47110112
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