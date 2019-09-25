Адвокат Бута рассказал, что Россия может предпринять для его защиты

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости, Михаил Тургиев. Защита Виктора Бута обсуждает с дипломатами РФ, можно ли каким-то образом пересмотреть согласие России на санкции СБ ООН против россиянина, сообщил в среду РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.

"Он придерживается такого мнения, что Россия должна инициировать пересмотр наложения санкций, поскольку в свое время Российская Федерация голосовала за эти санкции. Виктор считает, что Россия должна просто это сделать, потому что в свое время они это упустили и все началось с этих санкций", - сказал он.

Адвокат напомнил, что когда уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила американскую сторону о причинах невозможности перевода Бута по Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы лиц в российскую тюрьму, ей назвали присутствие его имени в санкционных документах СБ ООН.

"Это (возможность пересмотра позиции РФ – ред.) будет обсуждаться с дипломатами, многое из этого уже обсуждалось с дипломатами. Они будут проверять, что можно сделать. Мне кажется, что прецедентов нет исторических, чтобы пересматривались задним числом решения Совета Безопасности, но в данном случае в основу легли документы, которые не соответствовали действительности, которые, по словам экспертов, были сфабрикованными", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет об отчетах санкционного комитета СБ ООН о либерийском президенте Чарльзе Тейлоре от 2001 года, где было указано, что Бут якобы причастен к распространению оружия и укреплению этого режима. Адвокат напомнил, что санкции в 2015 году были упразднены в связи с тем, что режим Тейлора прекратил существование и ситуация стабилизировалась. В том же году защита Бута обратилась в суд с просьбой о новом процессе в этой связи, однако судья тогда попросила документы из СБ ООН о том, что санкции в его отношении были ошибкой.

Сейчас ряд экспертов, специалистов в области распространения оружия на Африканском континенте, по просьбе защиты занимаются анализом документов, представленных ООН, с точки зрения их соответствия фактам.

"Часть из них (экспертов – ред.) находится в США, часть – в Соединенном Королевстве. Эта экспертная оценка еще не закончена. Многое уже сделано, но определенную работу еще предстоит провести. Это касается событий конца 1990-х годов, поэтому делать это нелегко", - сказал Тарасов.

"Я не могу вам дать даты (завершения экспертизы – ред.), но это работа среднесрочной перспективы, может, нескольких месяцев… Может растянуться до года. На выходе – полный отчет, что Виктор Бут полностью непричастен к поставкам вооружений", - добавил он.

При этом защита не может пойти с этим документом в суд, так как последний запросил либо решение СБ ООН, либо некое заявление от российской стороны, сказал собеседник агентства.

"Я не знаю, какую форму это может принять, потому что прецедентов не было… Но для продвижения по делу Бута нам необходима такая позиция, четкая позиция России как суверенного государства насчет правомерности включения Бута в санкционные перечни", - сказал Тарасов.

Он не исключил, что это может быть в форме декларации.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".