Россиянки стали рожать в полтора раза меньше за 60 лет, сообщил Росстат

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Снижение рождаемости наблюдается во всем мире, в том числе и в России, которая по числу детей в среднем на одну женщину обгоняет Украину и Италию, но идет позади Нидерландов и Исландии, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Согласно данным Росстата, на одну среднестатистическую женщину в России в сейчас приходится условных 1,6 ребенка, тогда как в 1960 году этот показатель был 2,5.

"Суммарный коэффициент рождаемости в мире сократился с 4,95 рождения на женщину в первой половине 1960-х годов до 2,56 в 2005−2010 годы", - сказала Егорова. Она добавила, что самый высокий суммарный коэффициент рождаемости в мире в настоящее время в Нигере - 7,03, самый низкий - в Сингапуре - 0,81.

Выше средних показателей по Европе суммарный коэффициент наблюдается в Нидерландах (1,78), Норвегии (1,85), Великобритании (1,88), Швеции (1,88), Ирландии (1,97), и Исландии (2). В список европейских стран с суммарным коэффициентом рождаемости менее 1,5 входят Польша (1,36), Украина (1,37), Греция (1,43), Италия (1,44), Германия (1,45).

По словам Егоровой, единственной страной в Европе с показателем выше 2 (2,07) детей на одну женщину является Франция. "Но такая величина вызвана скорее высоким притоком мигрантов из арабских и африканских стран, которые какое-то время переносят свои традиции и семейный уклад", - уточнила эксперт.

Невысокие показатели отмечаются не только в Евросоюзе: в Японии на одну женщину приходится 1,41 ребенка, в Канаде - 1,60, в Австралии - 1,77, в США - 1,87.

При таких низких значениях суммарного коэффициента рождаемости население страны превращается в стареющее, а его численность сокращается. "Говорить о том, что население, например, России исчезнет через 200 лет, конечно, нельзя. Может повыситься средняя продолжительность жизни, измениться возрастной состав, но прежде всего необходимо задумываться о мерах по повышению рождаемости", - отметила эксперт.

"Как ни странно, но демографическая политика, которая использует только экономические меры (льготы и пособия семьям с несколькими детьми, налоги на бездетность), нигде не дала прочных результатов - к пособиям быстро привыкают", - добавила Егорова.