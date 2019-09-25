В России появились электрички с дискотеками, концертами и фотозонами

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Железнодорожные компании в регионах России, которые занимаются перевозками пассажиров в пригородном сообщении, стали организовывать в электричках дискотеки, концерты, мастер-классы и фотозоны для популяризации этого вида транспорта, следует из собранных РИА Новости сообщений компаний на их официальных сайтах, в соцсетях и новостях на сайте РЖД.

Перевозки пассажиров в электричках с 2011 года осуществляют пригородные пассажирские компании (ППК), которые созданы РЖД совместно с регионами. Практически весь парк электричек по-прежнему принадлежит РЖД, и компания сдает его в аренду ППК.

Каждый день электрички перевозят пассажиров, однако иногда на время становятся площадкой для развлечений. РИА Новости узнало, как пригородные компании пробуют привлечь пассажиров в электрички, помимо новых вагонов.

Масленица и дискотека

Забайкальская пригородная пассажирская компания (ЗППК) на своей страничке в одной из соцсетей рассказывает о празднике Масленицы и дискотеке в электричке. Например, плакат про Масленицу описывает "увлекательное масленичное путешествие на электричке".

"Впервые в России В ритме ночи 20 сентября ночная вечеринка в пригородном электропоезде Чита-Карымская-Чита. Билеты продаются заранее. Количество мест 160. Отправление в 22.00. Стоимость билета 1500 рублей", - говорится на другом плакате на сайте этой же пригородной компании.

Все 160 билетов на "дискоэлектричку" были распроданы еще за неделю до отправления поезда, писала после проведения мероприятия корпоративная газета РЖД "Гудок". По словам генерального директора ЗППК Евгения Силантьева, на которые ссылалась газета, подобных акций в стране еще не было.

"Идея родилась, когда мы весной устроили развлекательную поездку на электричке в честь Масленицы. Люди в поезде танцевали под музыку, но делать это в проходах вагона было неудобно. Вот и решили организовать полноценную дискотеку прямо в вагонах", - цитирует его издание.

"Гудок" сообщал, что проект готовили около трех месяцев. В сентябре работники Забайкальской дирекции моторвагонного подвижного состава переоборудовали вагоны: убрали сиденья, смонтировали нужное энергообеспечение. Со светомузыкальной аппаратурой помог Дворец культуры железнодорожников.

"Эта электричка самоокупаемая. В стоимость билета включены аренда поезда, инфраструктуры, затраты на ведущего и прочие расходы. Мы как компания-перевозчик не получаем прибыли с этой акции, для нас это имиджевое мероприятие, призванное привлечь пассажиров в пригородное железнодорожное сообщение", – цитирует "Гудок" Силантьева.

"Инставагон", концерты, туры

В частности, пригородные компании проводят акции "Ночь в электричке". Об одной из таких, прошедших осенью прошлого года и организованной Северной пригородной пассажирской компанией и Северной железной дорогой, рассказывается в новостях филиалов на сайте РЖД.

Всех желающих приглашали бесплатно прогуляться с 20.00 до 23.00 по электричке, состоящей из шести тематических вагонов, и принять участие в конкурсах, мастер-классах, послушать выступления музыкальных артистов, поиграть в настольные игры.

В электричке, в том числе, был и "инставагон", где можно было сделать снимки в оригинальных фотозонах. В других вагонах - бардовские песни, горячий чай с угощениями и т.д.

Организует "Ночь в электричке" эта пригородная компания и в этом году. "Новинками этого года стали сразу несколько вагонов", - говорится в сообщении компании на сайте. Детский вагон, где аниматоры проведут для юных пассажиров занимательные мастер-классы и викторины, расскажут о безопасном поведении на железной дороге и подарят сувениры и сладкие угощения.

Еще одной новинкой компания называет "дисковагон", который "будет превращен в концептуальный клуб стараниями диджейского проекта". Вагон, посвященный 45-летию БАМ, будет оформлен в стилистике 70-х годов.

Тут будут архивные фотографии участников строительства, бардовская музыка а также фотозона с путейским оборудованием.

Совместно с туристическими компаниями и администрациями регионов пригородные компании организуют экскурсионные туры на электричках в красивейшие города и туристические центры России.

Например, с вокзалов столицы на электричке Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) можно отправиться в путешествие по красивым городам Московской области — Коломна, Сергиев Посад, Истра, Волоколамск, Дмитров.