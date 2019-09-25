Глава Казахстана на ГА ООН обозначил глобальные риски для мирового развития

АЛМА-АТА, 25 сен – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выразил обеспокоенность рядом глобальных тенденций, угрожающих устойчивому мировому развитию.

"У нас есть полные основания для беспокойства в отношении сегодняшних геополитических и геоэкономических изменений. Такая ситуация, очевидно, станет сложным испытанием для наших совместных действий по реализации повестки дня до 2030 года", - сказал Токаев, выступление которого транслировалось на сайте ООН.

Одной из тенденций "тревожной новой глобальной реальности", по его мнению, является рост неурегулированных конфликтов в мире.

"Растущее число неурегулированных конфликтов и напряженность в различных регионах мира. Это оживило старые линии раскола и породило новые. Мировые державы стоят на грани полномасштабного военного сопротивления", - подчеркнул президент Казахстана.

По его мнению, мир страдает "от дефицита доверия между глобальными и региональными действующими лицами". "Это приводит к эрозии существующей архитектуры безопасности и контроля над вооружениями, что порождает новую гонку вооружений. Эти вызовы усугубляются санкциями, торговыми войнами, интенсивным противостоянием в космосе, кибертехнологиях и в области искусственного интеллекта. Все это - тревожные грани усугубляющегося фундаментального кризиса", - отметил Токаев.