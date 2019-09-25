Захарова назвала позором отказ США выдать визы российским делегатам

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова солидарна с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, назвавшим позором отказ США выдать визы части российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Ранее Захарова заявила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Во вторник представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН.

Захарова напомнила, что американской делегации во главе с Майком Помпео для визита в Сочи было выдано 200 виз. По ее словам, это и есть пример "серьезного отношения к своим обязательствам".