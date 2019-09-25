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РИА Новости

Захарова назвала позором отказ США выдать визы российским делегатам

03:04 25.09.2019 (обновлено: 08:41 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова солидарна с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым, назвавшим позором отказ США выдать визы части российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
Ранее Захарова заявила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер, она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Во вторник представитель госдепартамента заявил РИА Новости, что США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН.
Захарова напомнила, что американской делегации во главе с Майком Помпео для визита в Сочи было выдано 200 виз. По ее словам, это и есть пример "серьезного отношения к своим обязательствам".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя
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"А сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением "слишком рано", затем снова собирать и в результате не выдать около десяти виз без какой-либо внятной причины людям, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН, это, как сказал Сергей Лавров, позор. А не какое не "серьёзное отношение", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
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74-я сессия Генассамблеи ООННевыдача виз США делегатам из РоссииМария ЗахароваСергей ЛавровООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А что она еще может ? И тирады-то свои она печатает на американском компьютере или телефоне и выставляет на американский же сайт. Кстати, свадьбу свою она тоже в США отмечала.
25 сентября, 03:52
Яков Нек
29600020
Она об этом на Twitter или на Facebook написала ? :) С Windows или с Apple ? :)
25 сентября, 03:51
Яков Нек
24400016
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