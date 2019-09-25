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РИА Новости
Война в Сирии

Россия, Иран и Турция окажут содействие Конституционному комитету Сирии

02:58 25.09.2019 (обновлено: 05:10 25.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Главы МИД России, Ирана и Турции договорились содействовать проведению первого заседания конституционного комитета по Сирии в Женеве, следует из их совместного заявления.
Министры иностранных дел Ирана, России и Турции как стран-гарантов "астанинского формата" провели трехстороннюю встречу на полях 74-й сессии ГА ООН.
"Министры договорились содействовать проведению первого заседания Конституционного комитета в Женеве", - говорится в совместном заявлении на сайте МИД РФ.
Кроме того, главы МИД РФ, Ирана и Турции выразили решимость оказывать поддержку Конституционному комитету САР путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии.
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Главы внешнеполитических ведомств приветствовали завершение процесса формирования Конституционного комитета, подтвердив неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.
"Министры отметили, что этот решающий шаг положит начало жизнеспособному и долгосрочному политическому процессу, ведомому и осуществляемому самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с решениями Конгресса национального сирийского диалога (КСНД) в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в заявлении.
Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционной комиссии САР и сообщил, что она соберется в ближайшие недели. Он отметил, что верит в то, что создание комиссии может и должно стать началом политического выхода из конфликта в сторону решения, которое ответит на легитимные желания всех сирийцев.
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