Россия, Иран и Турция окажут содействие Конституционному комитету Сирии

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Главы МИД России, Ирана и Турции договорились содействовать проведению первого заседания конституционного комитета по Сирии в Женеве, следует из их совместного заявления.

Министры иностранных дел Ирана, России и Турции как стран-гарантов "астанинского формата" провели трехстороннюю встречу на полях 74-й сессии ГА ООН.

"Министры договорились содействовать проведению первого заседания Конституционного комитета в Женеве", - говорится в совместном заявлении на сайте МИД РФ.

Кроме того, главы МИД РФ, Ирана и Турции выразили решимость оказывать поддержку Конституционному комитету САР путем постоянного взаимодействия с сирийскими сторонами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии.

Главы внешнеполитических ведомств приветствовали завершение процесса формирования Конституционного комитета, подтвердив неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии.

"Министры отметили, что этот решающий шаг положит начало жизнеспособному и долгосрочному политическому процессу, ведомому и осуществляемому самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с решениями Конгресса национального сирийского диалога (КСНД) в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в заявлении.