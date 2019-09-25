До конца сентября сократят около 50 тысяч россиян, выяснил Росстат

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. До конца сентября работу могут потерять более 51 тысячи россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Речь идет о тех, кто может лишиться места из-за сокращения штата или планируемой ликвидации компании.
Издание отмечает, что намеченные увольнения, 51,6 тысячи человек, — минимальные с 2016 года, если сравнивать с аналогичным периодом.
При этом сокращение не является массовым, поскольку это менее чем 0,1 процента рабочей силы, которая всего по стране насчитывает 75,6 миллиона человек.
Наиболее масштабные увольнения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами — 12,6 тысячи человек. На втором месте — отрасль государственного управления и обеспечения военной безопасности, соцобеспечения — там без работы могут остаться 7,7 тысячи человек. Сокращения в сфере образования коснутся 5,2 тысячи сотрудников.