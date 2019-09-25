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РИА Новости

До конца сентября сократят около 50 тысяч россиян, выяснил Росстат

02:47 25.09.2019 (обновлено: 10:31 25.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. До конца сентября работу могут потерять более 51 тысячи россиян, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
Речь идет о тех, кто может лишиться места из-за сокращения штата или планируемой ликвидации компании.
Издание отмечает, что намеченные увольнения, 51,6 тысячи человек, — минимальные с 2016 года, если сравнивать с аналогичным периодом.
При этом сокращение не является массовым, поскольку это менее чем 0,1 процента рабочей силы, которая всего по стране насчитывает 75,6 миллиона человек.
Наиболее масштабные увольнения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающими производствами — 12,6 тысячи человек. На втором месте — отрасль государственного управления и обеспечения военной безопасности, соцобеспечения — там без работы могут остаться 7,7 тысячи человек. Сокращения в сфере образования коснутся 5,2 тысячи сотрудников.
Первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко
23 сентября, 11:00РИА Новости
Татьяна Нестеренко: без сокращения госслужащих не будет и повышения зарплат
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ОбществоРосстатРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Хоть что-нибудь создали бы. Хоть что-нибудь. Такая огромная страна фактически брошена на разграбление.Бездарное руководство, бездарные траты огромных средств. Выберите меня президентом, и вы через два года не узнаете страну.
25 сентября, 05:33
MMaestro201261
28073314151
«Грамотность» бывшей начальницы Счётной Палаты зашкаливает: так «талантливо» рассказать о «преимуществах» пенсионной реформы - все шулеры страны нервно курят в сторонке.
25 сентября, 05:37
vyachnick Новиков
2561919019
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