До конца сентября сократят около 50 тысяч россиян, выяснил Росстат

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. До конца сентября работу могут потерять более 51 тысячи россиян, пишет газета " Известия " со ссылкой на данные Росстата. До конца сентября работу могут потерять более 51 тысячи россиян, пишет газета "" со ссылкой на данные Росстата.

Речь идет о тех, кто может лишиться места из-за сокращения штата или планируемой ликвидации компании.

Издание отмечает, что намеченные увольнения, 51,6 тысячи человек, — минимальные с 2016 года, если сравнивать с аналогичным периодом.

При этом сокращение не является массовым, поскольку это менее чем 0,1 процента рабочей силы, которая всего по стране насчитывает 75,6 миллиона человек.