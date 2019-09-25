США предоставят оппозиции Венесуэлы 52 миллиона долларов помощи

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит оппозиции Венесуэлы 52 миллиона долларов, следует из пресс-релиза организации.

Ранее глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, незаконно объявивший себя президентом страны, сообщил в Twitter , что оппозиция Венесуэлы направит своих представителей на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

В заявлении USAID говорится, что глава агентства Марк Грин заявил о предоставлении помощи на встрече с венесуэльскими оппозиционерами, правозащитниками и послом Гуаидо в США Карлосом Веккьо.

"Сегодня глава агентства США по международному развитию Марк Грин… объявил о выделении 52 миллионов долларов на помощь развитию, чтобы помочь временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны", - говорится в заявлении.

Эти средства, как отмечается в тексте, пойдут на программы, нацеленные на поддержку подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, "независимых СМИ, гражданского общества и на восстановление сектора здравоохранения".