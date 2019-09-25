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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США предоставят оппозиции Венесуэлы 52 миллиона долларов помощи

02:42 25.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит оппозиции Венесуэлы 52 миллиона долларов, следует из пресс-релиза организации.
Ранее глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо, незаконно объявивший себя президентом страны, сообщил в Twitter, что оппозиция Венесуэлы направит своих представителей на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.
В заявлении USAID говорится, что глава агентства Марк Грин заявил о предоставлении помощи на встрече с венесуэльскими оппозиционерами, правозащитниками и послом Гуаидо в США Карлосом Веккьо.
"Сегодня глава агентства США по международному развитию Марк Грин… объявил о выделении 52 миллионов долларов на помощь развитию, чтобы помочь временному президенту Венесуэлы Хуану Гуаидо, его правительству и народу страны", - говорится в заявлении.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
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Эти средства, как отмечается в тексте, пойдут на программы, нацеленные на поддержку подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи, "независимых СМИ, гражданского общества и на восстановление сектора здравоохранения".
В Венесуэле в январе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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