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РИА Новости

Роухани заявил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия

02:31 25.09.2019 (обновлено: 05:12 25.09.2019)
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани завил, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия.
"Мы не стремимся к ядерному оружию", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
"Шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран 14 июля 2015 года объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Хасан РоуханиРоссияИранСШАВ мире
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