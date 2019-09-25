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РИА Новости

Небензя рассказал об отказе США выдать визы участникам конференции по ДВЗЯИ

02:28 25.09.2019 (обновлено: 08:41 25.09.2019)
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостпред РФ при ООН Василий Небензя
Постпред РФ при ООН Василий Небензя
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. США не выдали визы не только некоторым российским делегатам на ГА ООН, но и некоторым участникам конференции по ДВЗЯИ, которая должна пройти в Нью-Йорке на этой неделе, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Безобразная абсолютно ситуация, когда не только часть российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня, на которой будет выступать российский министр (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.), не выдали американские визы", - сказал Небензя.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Представитель госдепартамента не стал комментировать причины отказа или задержки в выдаче виз, повторив, что визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация об этом конфиденциальна.
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74-я сессия Генассамблеи ООННевыдача виз США делегатам из РоссииЛеонид СлуцкийМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А точно в Ёбурге нужно американское консульство?:
25 сентября, 02:42
VPVassya Pupkind
2010001
Какие визы, какие пустяки, кто это будет обсуждать? Там девочка больная( на всю голову) мировые вопросы поднимает, до которых никто до нее додуматься не смог в ООН, а вы о глупостях.
25 сентября, 02:47
Александр Невский
1111003
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