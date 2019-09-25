Небензя рассказал об отказе США выдать визы участникам конференции по ДВЗЯИ

ООН, 25 сен - РИА Новости. США не выдали визы не только некоторым российским делегатам на ГА ООН, но и некоторым участникам конференции по ДВЗЯИ, которая должна пройти в Нью-Йорке на этой неделе, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Безобразная абсолютно ситуация, когда не только часть российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ, которая тоже пройдет в эту неделю высокого уровня, на которой будет выступать российский министр (глава МИД РФ Сергей Лавров - ред.), не выдали американские визы", - сказал Небензя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.