Вершинин прокомментировал отправку нового контингента США на Ближний Восток

ООН, 25 сен - РИА Новости. Отправка дополнительного контингента США на Ближний Восток и усиление военного потенциала Вашингтона в регионе не будет способствовать решению проблем в Персидском заливе, где обстановка накалилась после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.