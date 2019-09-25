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РИА Новости

Вершинин прокомментировал отправку нового контингента США на Ближний Восток

02:22 25.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Отправка дополнительного контингента США на Ближний Восток и усиление военного потенциала Вашингтона в регионе не будет способствовать решению проблем в Персидском заливе, где обстановка накалилась после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.
"Мы не считаем, что такие вопросы решаются военным путём и за счёт увеличения военного потенциала. Мы исходим из того, что нужно уточнение всех деталей, объективное расследование. В любом случае, не военными средствами решать эти проблемы", - сказал Вершинин.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
22 сентября, 09:30Радио Sputnik
Иран отреагировал на решение США отправить войска на Ближний Восток
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииСергей ВершининДональд ТрампООНИранСШАВ мире
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