Роухани считает бездоказательными обвинения Саудовской Аравии

Он отметил, что такое обращение к богу используют в молитвах шииты и в Иране, и в Йемене, и в Ираке. В связи с этим он считает необоснованным считать данную надпись доказательством иранского происхождения оружия.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты королевства 14 сентября атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.