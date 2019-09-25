Роухани считает бездоказательными обвинения Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани считает бездоказательными утверждения Саудовской Аравии о причастности Ирана к ракетным атакам на нефтяные объекты королевства.
"Официальный представитель Саудовской Аравии сообщил, что это оружие, которым они были атакованы, не было йеменским, потому что на нем они увидели (надпись) "Йа-али". Но это же (выражение) используют шииты в Йемене. Официальный представитель, который думает, что все иранцы шииты, а все йеменцы не шииты – ошибается", - заявил Роухани в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что такое обращение к богу используют в молитвах шииты и в Иране, и в Йемене, и в Ираке. В связи с этим он считает необоснованным считать данную надпись доказательством иранского происхождения оружия.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты королевства 14 сентября атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.