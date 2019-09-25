Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН

ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.
Переговоры начались на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сразу после окончания министерской встречи в астанинском формате (РФ, Иран, Турция). Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран также открывает серию двусторонних встреч Лаврова в штаб-квартире ООН, которых у него будет несколько десятков.
Российский министр прибыл в Нью-Йорк несколько часов назад. Его выступление в ООН намечено на 27 сентября.