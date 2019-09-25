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РИА Новости

Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН

02:02 25.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.
Переговоры начались на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сразу после окончания министерской встречи в астанинском формате (РФ, Иран, Турция). Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран также открывает серию двусторонних встреч Лаврова в штаб-квартире ООН, которых у него будет несколько десятков.
Российский министр прибыл в Нью-Йорк несколько часов назад. Его выступление в ООН намечено на 27 сентября.
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