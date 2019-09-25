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РИА Новости

Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах

01:50 25.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИтоговое сочинение в российских школах
Итоговое сочинение в российских школах
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Школьники из подмосковного Подольска планируют в 2022-2023 годах отправить на орбиту малый спутник с телескопом для съемки астрономических объектов ближнего и дальнего космоса, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, проект "Школьный космический телескоп", стартовавший в январе, рассчитан на запуск трех малых космических аппаратов в течение пяти лет.
В 2019-2020 годах намечается создание пробного спутника размером 1U (куб со стороной 10 сантиметров) типа CubeSat для отладки спутниковых систем, систем наземной связи и управления.
Отмечается, что его запуск предполагается осуществить на ракете-носителе "Союз-2" с помощью компании "Главкосмос пусковые услуги" в рамках программы по выведению университетских космических аппаратов или космонавтами вручную с борта Международной космической станции во время выхода в открытый космос.
Владимир Путин во время Недетского разговора в образовательном центре для одаренных детей Сириус в Сочи. 21 июля 2017
21 июля 2017, 18:48РИА Новости
Путин пожелал удачи школьникам, создавшим спутник формата CubeSat
В 2021-2022 годах планируется создать и запустить спутник-прототип космического телескопа. В 2022-2023 годах намечается сделать и отправить на орбиту космический телескоп для съемки астрономических объектов ближнего и дальнего космоса со звездной величиной не менее 10.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаСоюзРоссия
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