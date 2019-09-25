Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Школьники из подмосковного Подольска планируют в 2022-2023 годах отправить на орбиту малый спутник с телескопом для съемки астрономических объектов ближнего и дальнего космоса, сообщается в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно материалам, проект "Школьный космический телескоп", стартовавший в январе, рассчитан на запуск трех малых космических аппаратов в течение пяти лет.

В 2019-2020 годах намечается создание пробного спутника размером 1U (куб со стороной 10 сантиметров) типа CubeSat для отладки спутниковых систем, систем наземной связи и управления.

Отмечается, что его запуск предполагается осуществить на ракете-носителе "Союз-2" с помощью компании "Главкосмос пусковые услуги" в рамках программы по выведению университетских космических аппаратов или космонавтами вручную с борта Международной космической станции во время выхода в открытый космос.