Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ в среду рассмотрит представление председателя суда Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу 39 членов запрещенной и ликвидированной Национал-большевистской партии (НБП), осужденных в 2005 году за участие в массовых беспорядках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Группа примерно из 40 членов НБП 14 декабря 2004 года ворвалась в приемную здания Администрации Президента РФ в Москве и забаррикадировалась в одном из помещений. Через окно они разбрасывали листовки с призывом к отставке главы государства, пока полтора часа спустя полиции не удалось навести порядок. Тверской суд Москвы 8 декабря 2005 года приговорил к условному наказанию 31 активиста НБП, восемь членов ликвидированной партии были осуждены к лишению свободы на срок от 1,5 до 3,5 лет.

При этом первоначально активистам НБП было предъявлено обвинение в попытке насильственного захвата власти (статья 278 УК РФ), порче госимущества (статья 167 УК РФ) и вандализме (статья 214 УК РФ). Позднее прокуратура Москвы переквалифицировала обвинение на статью 212 УК РФ (массовые беспорядки).

В середине апреля 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассмотрев коллективную жалобу на решение российского суда, признал, что в рамках этого уголовного дела было нарушено несколько статей Европейской конвенции по правам человека, а именно: свобода выражения мнения в свете свободы собраний и объединений, а также право на справедливое судебное разбирательство. При этом ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик должно выплатить каждому заявителю 12 500 евро в качестве компенсации морального вреда.

Как рассказал РИА Новости адвокат осужденных Дмитрий Аграновский, не совсем ясно, "как можно устроить массовые беспорядки в комнате размером 16 квадратных метров".