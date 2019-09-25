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РИА Новости

В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент

01:43 25.09.2019 (обновлено: 05:15 25.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг самопровозглашенной республики Косово
Флаг самопровозглашенной республики Косово
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг самопровозглашенной республики Косово. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 сен – РИА Новости. В самопровозглашенной республике Косово в среду началась кампания по досрочным выборам в парламент, которая продлится до 4 октября, сообщила косовская Центральная избирательная комиссия (ЦИК).
Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово пройдут 6 октября. На 120 мест в косовском "заксобрании" претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат. ЦИК зарегистрировала 1 миллион 938 тысяч 868 избирателей, принято решение напечатать 1 миллион 801 тысячу 800 бюллетеней, то есть на 7,02% меньше.
Точное число жителей Косово и избирателей на каждых выборах является темой полемики власти и оппозиции в Приштине. Дополнительную сложность для подсчета представляет огромная косовоалбанская диаспора за рубежом. Поэтому избирком постановил во вторник поместить бюллетени, полученные от избирателей за рубежом, под круглосуточный полицейский надзор.
Посол США в Приштине Филип Коснетт заявил в начале сентября, что кандидаты в члены парламента самопровозглашенной республики Косово от нескольких партий обвиняются в различных преступлениях, находятся под судом или уже признаны виновными.
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"Как граждане могут серьезно воспринимать высказываемую партиями приверженность верховенству закона в Косово, когда в списках кандидатов многих партий есть лица, обвиняемые и получившие обвинительные приговоры за военные преступления, вооруженные нападения и находящиеся под международными санкциями за военные преступления и коррупцию?" - написал Коснетт в Twitter.

Бывшие полевые командиры

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и "экс-премьер" Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово в ходе войны 1998-1999 годов, но воспользовался правом сохранять молчание. В конце июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что примет участие во внеочередных выборах.
Правящие в Приштине бывшие боевики ОАК пошли на выборы несколькими колоннами. Коалиция "Альянса за будущее Косово" экс-премьера и Социал-демократической партии Шпенда Ахмети снова выдвинула кандидатом в премьеры Харадиная. Демократическая партия Косово, близкая "президенту" Хашиму Тачи, предложила на премьерский пост бывшего главу спецслужбы ОАК, нынешнего парламентского "спикера" Кадри Весели. Вице-премьер и влиятельный полевой командир Фатмир Лимай со своей партией NISMA сформировал коалицию с миллионером, бывшим "президентом" и главой косовского "МИД" Бехджетом Пацолли и его "Альянсом за Новое Косово".
Директор Международного института изучения Ближнего Востока и Балкан IFIMES из Любляны Зияд Бечирович ранее предупредил о возможных махинациях на внеочередных парламентских выборах со стороны нынешнего руководство края из рядов ОАК.
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Радикалы и демократы

Крупнейший оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) ранее выдвинул первую женскую кандидатуру на пост премьер-министра самопровозглашенной республики, ей стала университетский преподаватель Вьоса Османи.
ДСК, которому принадлежит 25 из 120 мест в нынешнем созыве косовского парламента, не смог договориться о коалиции с радикальным косовоалбанским движением "Самоопределение", предложившим на пост премьера своего лидера Альбина Курти.
По мнению аналитиков, созданию коалиции умеренных демократов и радикально оппозиционного "Самоопределения" нынешние косовские власти "воспрепятствовали через отдельных членов ДСК". В противном случае, по данным опросов, объединенная оппозиция сместила бы бывших полевых командиров ОАК.

Косовские сербы

Для партий нацменьшинств в косовском "парламенте" отведено по квоте 20 мест. Крупнейшее движение, которое представляет интересы сербов, – "Сербский список" - открыто связано с правительством в Белграде и призывает соотечественников к объединению сил.
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В списках избиркома в Приштине около 100 тысяч избирателей-сербов, которые ранее активно участвовали в муниципальных, парламентских и президентских выборах. При этом они использовали идентификационные карты и паспорта, выданные официальным Белградом. В начале сентября косовский избирком предписал участковым комиссиям допускать к голосованию только с косовоалбанскими документами, которые сербское население не получает по принципиальным соображениям.
В свою очередь президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой миссии ООН в Косово (UNMIK) Захиром Танином в сентябре выразил ожидание, что представители ООН помогут косовским сербам мирно проголосовать на досрочных парламентских выборах. Он назвал ситуацию в автономном крае "далекой от мира и стабильности, напряженной и с частыми инцидентами". Ранее президент Сербии сообщал о намерении посетить край во время избирательной кампании, на что власти Приштины пообещали запретить ему и другим представителям сербского руководства въезд.
Канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Сербии Аной Брнабич 18 сентября заявила, что процесс сближения между Белградом и Приштиной, инициированный ФРГ и Францией, был прерван, к нему следует вернуться после выборов. Для сербского руководства главным условием является отмена косовоалбанскими властями введенных в ноябре 2018 года таможенных пошлин в размере 100% на товары из центральной Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
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5 августа, 12:30РИА Новости
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