Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Самариддину Раджабову, обвиняемому по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Пресненский суд 5 августа арестовал Раджабова до 27 сентября. По данным следствия, во время несанкционированного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав в шею. Таким образом, ему вменяют и участие в массовых беспорядках, и нападение на представителя власти, за что грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

"Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей Раджабову до 27 декабря", - сказала собеседница агентства.