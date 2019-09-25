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РИА Новости

Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве

01:39 25.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самариддин Раджабов, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Самариддину Раджабову, обвиняемому по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Пресненский суд 5 августа арестовал Раджабова до 27 сентября. По данным следствия, во время несанкционированного митинга он кинул бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав в шею. Таким образом, ему вменяют и участие в массовых беспорядках, и нападение на представителя власти, за что грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
"Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей Раджабову до 27 декабря", - сказала собеседница агентства.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Блогер Егор Жуков
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