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РИА Новости

Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США

01:26 25.09.2019
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© AFP 2019 / Philippe HuguenПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
© AFP 2019 / Philippe Huguen
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
МЕХИКО, 25 сен - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал жестоким и подобным геноциду усиление блокады со стороны США.
"Правительство США ведёт жестокую политику, похожую на геноцид, по усилению блокады и финансовому преследованию, а также препятствует поставкам топлива на Кубу", - заявил политик в Twitter.
Ранее Диас-Канель говорил, что США шантажируют компании и грузоперевозчиков, которые работают с Кубой. По его словам, действия США разрушительным образом сказываются на доставке продуктов питания в стране, общественном и служебном транспорте, электрогенерации в часы наивысшего потребления.
В начале года госсекретарь Майк Помпео объявил, что США со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. Все президенты США последовательно откладывали действие этого закона из-за возражений стран, имеющих экономические отношения с Кубой.
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