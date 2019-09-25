Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США

Ранее Диас-Канель говорил, что США шантажируют компании и грузоперевозчиков, которые работают с Кубой. По его словам, действия США разрушительным образом сказываются на доставке продуктов питания в стране, общественном и служебном транспорте, электрогенерации в часы наивысшего потребления.

В начале года госсекретарь Майк Помпео объявил, что США со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. Все президенты США последовательно откладывали действие этого закона из-за возражений стран, имеющих экономические отношения с Кубой.