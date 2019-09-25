Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Совет Федерации на первом в осенней сессии заседании рассмотрит кадровые вопросы. В их числе - переизбрание Вячеслава Лебедева председателем Верховного суда РФ и назначение воронежского прокурора Николая Шишкина заместителем генпрокурора РФ.

Три десятка лет

Для голосования для избрания на пост председателя ВС РФ президентом в Совфед внесена лишь одна кандидатура. Как сообщил во вторник полпред главы государства в СФ Артур Муравьёв, это Вячеслав Лебедев, бессменный председатель ВС РФ с 1989 года. В этом году Лебедеву исполнилось 76 лет.

Прокурор из Воронежа

Совфеду предстоит в среду также назначить нового заместителя генпрокурора, это место оставалось до недавнего времени вакантным.

Как сообщил председатель профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, для назначения на этот пост ещё в августе в палату была внесена кандидатура воронежского прокурора Николая Шишкина.