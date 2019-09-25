"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН

"Я приветствую коллег, друзей по "астанинскому формату", и хочу выразить наше удовлетворение тем фактом, что наша напряжённая работа, возглавляемая президентами наших стран, привела к решению об утверждении конституционного комитета Сирии, о чем объявил генеральный секретарь несколько дней назад", - сказал Лавров, открывая встречу.