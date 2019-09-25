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РИА Новости

"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН

01:16 25.09.2019
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 25 сен – РИА Новости. Встреча на министерском уровне "астанинской тройки": России, Турции и Ирана - началась на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Россию на встрече представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, Турцию - глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, Иран - глава МИД страны Джавад Зариф.
"Я приветствую коллег, друзей по "астанинскому формату", и хочу выразить наше удовлетворение тем фактом, что наша напряжённая работа, возглавляемая президентами наших стран, привела к решению об утверждении конституционного комитета Сирии, о чем объявил генеральный секретарь несколько дней назад", - сказал Лавров, открывая встречу.
"Мы хотим обсудить, что ещё мы можем и должны сделать, чтобы убедиться, что конституционный комитет является функционирующим институтом", - добавил он.
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