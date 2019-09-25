Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал деятельность 16-летней шведской экологической активистки Греты Тунберг. По его мнению, она представляет собой проект, за которым стоят коммерческие интересы.

"Очевидно, что Грета проект. Очевидно, что происходит манипуляция общественным мнением. Очевидно, что за этим стоят серьезные бизнес-интересы. Скоро увидим, чьи", — написал Соловьев в своем Telegram-канале

Журналист прогнозирует, что вскоре Тунберг укажет, какие технологии чистые, "и совершенно случайно выяснится, что есть конкретные компании, которые уже лидеры в этом направлении".

По его словам, тот факт, что из 16-летней девочки "лепят Пророка экологической веры", "многое говорит о современном мире".

"А за Грету я волнуюсь. Как правило, судьба таких детей печальна. Хотелось бы, чтобы на этот раз обошлось без трагедии", — заключил Соловьев.

Выступление Греты Тунберг в ООН

Тунберг, выступив в понедельник в ООН, обвинила мировых лидеров во лжи и "краже детства". По ее мнению, нынешние политики пренебрегают проблемой климатических изменений и угрозами экологии в угоду достижения экономического роста.

"Молодежь начинает понимать ваше предательство. Взоры всех грядущих поколений устремлены на вас. И если вы подведете нас, обещаю: мы не простим", — заявила Тунберг.

В этом году экоактивистку номинировали на Нобелевскую премию мира. Свой первый одиночный пикет она провела в августе 2018 года у шведского парламента. Она требовала от властей страны выполнить Парижское соглашение о климате. Затем она отказалась ходить в школу по пятницам ради экоактивизма и инициировала акцию "Пятницы ради будущего", к которой вскоре присоединились школьники из других стран. Впоследствии эти акции переросли в одноименное движение.