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РИА Новости

Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира

01:04 25.09.2019
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© AFP 2019 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© AFP 2019 / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди улучшать отношения с Пакистаном, говорится в распространенном в среду сообщении Белого дома.
"Президент призвал премьер-министра Моди улучшать отношения с Пакистаном и выполнить свое обещание о лучшей жизни для народа Кашмира", - сказано в документе по итогам встречи лидеров на полях Генассамблеи ООН.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил ранее, что не видит смысла говорить с индийским коллегой Моди после событий 5 августа, когда Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел там прямое федеральное управление
Пакистан остро отреагировал на эти шаги. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
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После того как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир стал единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Нарендра МодиДональд ТрампПакистанООНИндияСШАВ мире
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