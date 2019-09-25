Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Индии Нарендру Моди улучшать отношения с Пакистаном, говорится в распространенном в среду сообщении Белого дома.

"Президент призвал премьер-министра Моди улучшать отношения с Пакистаном и выполнить свое обещание о лучшей жизни для народа Кашмира", - сказано в документе по итогам встречи лидеров на полях Генассамблеи ООН.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил ранее, что не видит смысла говорить с индийским коллегой Моди после событий 5 августа, когда Нью-Дели упразднил Джамму и Кашмир как штат и ввел там прямое федеральное управление

Пакистан остро отреагировал на эти шаги. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.