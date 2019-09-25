Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к встрече лидеров стран нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина), а также урегулирование ситуации на востоке Украины.
"Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран Нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении на сайте украинского лидера.
Президент Украины рассказал Меркель о ситуации с безопасностью на востоке страны и усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.
Кроме того, Зеленский подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.
Меркель в свою очередь подчеркнула неизменность поддержки со стороны ФРГ усилий Украины, направленных на установление мира на востоке страны. Канцлер Германии также отметила важность тщательной подготовки встречи "нормандской четверки" для достижения эффективных результатов.