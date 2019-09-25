Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления президента США Дональда Трампа на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления президента США Дональда Трампа на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к встрече лидеров стран нормандского формата (Франция, Германия, Россия и Украина), а также урегулирование ситуации на востоке Украины.

"Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран Нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Президент Украины рассказал Меркель о ситуации с безопасностью на востоке страны и усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.