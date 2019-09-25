Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста до 27 декабря блогеру Егору Жукову, которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких роликов на Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста до 27 декабря блогеру Егору Жукову, которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких роликов на YouTube , сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование молодого человека по этому делу было прекращено, суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, так как накануне студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.

"Рассмотрение назначено на 11.00", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в ходатайстве следствие пост продлить домашний арест до 27 декабря.

В середине сентября Росфинмониторинг (РФМ) внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте Росфинмониторинга указано, что Жуков был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".