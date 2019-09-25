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РИА Новости

Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову

00:54 25.09.2019
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© Блог ЖуковаБлогер Егор Жуков
Блогер Егор Жуков
© Блог Жукова
Блогер Егор Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении домашнего ареста до 27 декабря блогеру Егору Жукову, которого обвиняют в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких роликов на YouTube, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Жуков - студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование молодого человека по этому делу было прекращено, суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, так как накануне студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
"Рассмотрение назначено на 11.00", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что в ходатайстве следствие пост продлить домашний арест до 27 декабря.
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В середине сентября Росфинмониторинг (РФМ) внёс Жукова в перечень экстремистов и террористов. На сайте Росфинмониторинга указано, что Жуков был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Несогласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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