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РИА Новости
Культура

Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи

00:46 25.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДенис Чуприков, подозреваемый в краже картины художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи
Денис Чуприков, подозреваемый в краже картины художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Чуприков, подозреваемый в краже картины художника Архипа Куинджи из Третьяковской галереи. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду огласит приговор уроженцу Крыма Денису Чуприкову, обвиняемому в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее прокурор попросила суд приговорить его к 4 годам колонии строгого режима.
Подсудимый извинился перед Третьяковской галерей и министерством культуры и заявил, что раскаивается. Он заявил, что раскаивается, а его действия были мотивированы желанием "хайпануть", а картину на следующий день он собирался вернуть на место.
Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес с выставки молодой человек в черном, ему никто не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого в хищении, само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку.
Денис Чуприков
Вчера, 16:20Культура
Похититель картины Куинджи из Третьяковки хотел "хайпануть"
Уроженец Феодосии Денис Чуприков, до ареста проживавший с гражданской женой и ребенком в квартире в Московской области, в ходе следствия признал себя виновным и заявил, что хотел "привлечь внимание к себе".
По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей. Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы". Стоимость картины, представляющей собой особую историческую, художественную и культурную ценность, оценивается в 20 миллионов рублей.
Представители признанной потерпевшей Третьяковской галереи в суде сообщали, что пока не определились с подачей иска о возмещении ущерба, в Минкульте в свою очередь отметили, что не планируют готовить какое-либо заявление в суд.
Обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи Денис Чуприков
26 августа, 14:59РИА Новости
Свидетель: обвиняемый в краже картины Куинджи хранил ее вместе с шинами
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КультураПохищение картины из ТретьяковкиАрхип КуинджиМВД РФРоссияТретьяковская галереяПроисшествия
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