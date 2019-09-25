Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в среду огласит приговор уроженцу Крыма Денису Чуприкову, обвиняемому в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее прокурор попросила суд приговорить его к 4 годам колонии строгого режима.

Подсудимый извинился перед Третьяковской галерей и министерством культуры и заявил, что раскаивается. Он заявил, что раскаивается, а его действия были мотивированы желанием "хайпануть", а картину на следующий день он собирался вернуть на место.

Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес с выставки молодой человек в черном, ему никто не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого в хищении, само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку.

Уроженец Феодосии Денис Чуприков, до ареста проживавший с гражданской женой и ребенком в квартире в Московской области, в ходе следствия признал себя виновным и заявил, что хотел "привлечь внимание к себе".

По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей. Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы". Стоимость картины, представляющей собой особую историческую, художественную и культурную ценность, оценивается в 20 миллионов рублей.