Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, которых обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Судебное заседание назначено на 12.30.
Ещё одному обвиняемому, главе входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову, следствие также просит продлить меру пресечения.
Между тем расследование этого дела, как сообщала защита, уже завершено.
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.
Кроме того, по данным газеты РБК, следствие планирует проверить заявление банкира Алексея Френкеля о том, что братья Магомедовы могут быть причастны к убийству зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. Сам Френкель сейчас отбывает 19-летнее наказание, назначенное ему Мосгорсудом за организацию убийства Козлова. Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал заявление осужденного банкира клеветой.
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводит ему 185-е место в списке богатейших россиян (2019 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов. Впрочем, в рейтинге Forbes за 2018 год Зиявудин Магомедов был 49-м с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций транспортной группы Fesco.