Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, которых обвиняют в создании организованной преступной группы и мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 12.30.

Ещё одному обвиняемому, главе входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артуру Максидову, следствие также просит продлить меру пресечения.

Между тем расследование этого дела, как сообщала защита, уже завершено.

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.

Кроме того, по данным газеты РБК , следствие планирует проверить заявление банкира Алексея Френкеля о том, что братья Магомедовы могут быть причастны к убийству зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. Сам Френкель сейчас отбывает 19-летнее наказание, назначенное ему Мосгорсудом за организацию убийства Козлова. Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал заявление осужденного банкира клеветой.