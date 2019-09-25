Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ростуризм может потратить почти 100 миллионов рублей на подготовку практических рекомендаций по продвижению до 2025 года туристических направлений в РФ внутри страны и за рубежом, следует из материалов на портале госзакупок.