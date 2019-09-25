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РИА Новости
Туризм

Ростуризм подготовит рекомендации по продвижению турпродуктов

00:37 25.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике "Петергоф"
Туристы фотографируются на фоне фонтанов Большого каскада во время открытия нового летнего сезона в Государственном музее-заповеднике Петергоф
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Ростуризм может потратить почти 100 миллионов рублей на подготовку практических рекомендаций по продвижению до 2025 года туристических направлений в РФ внутри страны и за рубежом, следует из материалов на портале госзакупок.
"Оказание комплекса услуг по подготовке практических рекомендаций по продвижению туристских направлений в сфере внутреннего туризма и въездного туризма на внутреннем и мировом туристских рынках в период 2020-2025 годов", - говорится в заявке.
Начальная (максимальная) стоимость контракта по выполнению такой работы - 96 миллионов рублей.
Исполнителя планируется определить 24 октября.
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