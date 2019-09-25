Путин обсудит с кабмином дополнительные меры по повышению доходов населения

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду очередное совещание с членами правительства, центральной темой которого на этот раз станут дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышение доходов населения.

Совещания с кабмином глава государства проводит регулярно, иногда и несколько раз в месяц. Последняя такая встреча состоялась 20 августа, ее участники обсудили вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. Нынешнее совещание анонсировала накануне пресс-служба Кремля.

По данным Росстата, опубликованным в июле, реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом. Как отмечено в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности" за июль 2019 года, "негативный вклад в динамику реальных располагаемых доходов в апреле–июне, как и в первом квартале, внес рост обязательных платежей, в первую очередь процентов, уплаченных по кредитам".

Приоритетные цели

В 2018 году 7 мая, вступив в должность президента, Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Согласно документу, через шесть лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, экономический рост к тому моменту должен обогнать мировой, а инфляция не должна превышать 4%. Одной из главных целей в указе обозначено снижение уровня бедности в России в два раза к 2024 году.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 8 мая 2019 года утвердил единый план по достижению национальных целей развития РФ. Он представляет собой траектории выхода показателей на целевые уровни, а также перечень инструментов и механизмов, направленных на их достижение вне зависимости от принадлежности к государственным программам и нацпроектам.

Как отмечается в документе, национальные цели тесно взаимосвязаны: достижение одних находится в прямой зависимости от достижения других. Так, снижение в два раза уровня бедности невозможно без устойчивого экономического роста, а рост производительности труда невозможен без широкого распространения цифровых технологий и инновационного развития.

Между тем, две недели назад в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24" Медведев заявил, что в настоящее время темпы развития экономики страны не соответствуют уровню поставленных задач. Наряду с этим, глава правительства подчеркнул, что Россия имеет необходимые ресурсы для достижения требуемых темпов развития экономики.

Он упомянул, что темпы роста зависят не только от действий российского кабмина; очевидно, на них влияет и ситуация в мировой экономике. Как уточнил премьер, российским властям придется учитывать и тот факт, что рост мировой экономики замедлится из-за торгового противостояния Китая и США.

Меры по борьбе с бедностью

Тогда же, в ходе программы "Диалог", Медведев высказал мнение, что бедность является сейчас, вероятно, "самой тяжёлой и кричащей" проблемой. Он назвал снижение уровня бедности в РФ до 6,6% к 2024 году непростой задачей, подчеркнув, что поддержка людей с невысокими доходами должна быть адресной. Премьер добавил, что к категориям людей с небольшими доходами сейчас относятся пенсионеры, бюджетники, многодетные семьи, люди, имеющие проблемы со здоровьем.

Глава кабмина также заверил, что рамки механизма социального контракта, который пока является новым для России, будут расширяться. По его словам, сейчас этим инструментом охвачено порядка 250-300 тысяч россиян. Как сообщали в Минтруде, практика показала, что социальный контракт является наиболее эффективным механизмом преодоления бедности, так как он стимулирует людей к активным действиям по улучшению своего материального положения.

В июле министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что регионы, участвующие в пилотном проекте по борьбе с бедностью, получат 7 миллиардов рублей на софинансирование программы социального контракта в 2020 году. В этом пилоте участвуют Кабардино-Балкария, Коми, Татарстан, Тува, Алтайский, Пермский и Приморский края, а также Ивановская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

В феврале Медведев призвал подумать о пересмотре подходов к определению уровня бедности, чтобы учитывались расходы семей, а не только доходы. Он также говорил о создании реестра бедных семей в рамках пилотного проекта по снижению бедности.

Сверхострая проблема

На тему бедности в России не раз обращал внимание председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его мнению, эта проблема уже становится "сверхострой". В июне в программе "Познер" он сказал, что не исключает социального взрыва, если уровень бедности в России не замедлит рост. Тогда же он сообщил, что ведомством подготовлены предложения, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30-40%; необходимая сумма, по его словам, посильна для бюджета РФ. В эфире Кудрин отметил, что около 12,5 миллиона человек сейчас находятся за чертой бедности. Вскоре он пояснил, что имел ввиду проценты: более 12% бедных в стране - это около 19 миллионов человек.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на просьбу прокомментировать высказывания главы Счетной палаты об уровне бедности, заявил, что проблема снижения доходов населения в России есть, но оценивать ее гипертрофированно неверно. Медведев позднее подчеркнул, что тема борьбы с бедностью и поддержки семей с детьми требует скрупулёзной и консолидированной работы власти без общих рассуждений в экспертно-популистском ключе.

В июле на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Кудрин призвал уделять больше внимания теме детской бедности, отметив, что ограниченные возможности в детстве влияют на успешность человека в дальнейшем. Ссылаясь на данные Росстата и соцопросов, глава ведомства подчеркнул, что с 2013 по 2016 год детская бедность в РФ возросла с 19 до 26%.