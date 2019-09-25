Путин и Мадуро обсудят двусторонние отношения и ситуацию в Венесуэле

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду встретится в Москве с главой Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы обсудить двусторонние отношения, региональную проблематику, а также ситуацию в Венесуэле, в том числе прямое вмешательство третьих стран в выборы в латиноамериканской стране, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О встрече Путина и Мадуро неоднократно сообщалось как в России, так и в Венесуэле. Так, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в июле рассказывал о возможности переговоров на высшем уровне. Позже о подготовке визита Мадуро в РФ сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Свой вылет в Москву и прибытие также анонсировал сам венесуэльский лидер.

Встреча Путина и Мадуро в среду будет проходить один на один, также пройдут российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака. Главы государств обсудят реализацию проектов, которые ведут страны, также будут затронуты различные аспекты двустороннего сотрудничества. Еще одной темой станет прямое вмешательство третьих стран в выборы в Венесуэле.

При этом подписания документов в ходе встречи не планируется.

Политическая нестабильность в Венесуэле

Визит Мадуро в Россию будет проходить на фоне не совсем стабильной обстановки в Венесуэле. В этой стране уже долгое время продолжается экономический и политический кризис, ситуация усугубляется действием введенных против страны финансовых и экономических санкций.

Еще в 2013 году, когда Мадуро пришел к власти, инфляция в Венесуэле была самой высокой в Латинской Америке - около 50%, в торговых сетях часто происходил дефицит товаров, цены на которые были строго ограничены государством. Президент и правительство обвиняли в происходящем оппозицию и предпринимателей, а последние в качестве причины называли валютные ограничения и препятствия для внешнеэкономической деятельности.

Несмотря на кризис, в январе 2019 года Николас Мадуро стал президентом Венесуэлы во второй - до 2025 года. В то же время в начале января 2019 года парламент Венесуэлы избрал нового главу – оппозиционера Хуана Гуаидо, который вскоре незаконно провозгласил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране.

Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо, потребовали от Мадуро освободить пост и ввели санкции против Венесуэлы, которые официальный Каракас называет экономической блокадой.

Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

После протестов Путин позвонил Мадуро и выразил поддержку в условиях кризиса. Президент РФ также подчеркнул, что внешнее вмешательство, носящее деструктивный характер, грубо попирает основополагающие нормы международного права, и высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления внутренних разногласий путем мирного диалога.

Российский лидер в ходе различных встреч указывал, что кризис в Венесуэле должен быть решен самим народом путем диалога, консультаций и взаимодействия между различными политическими силами. Путин отмечал, что Россия продолжает последовательно поддерживать законное правительство и народ Венесуэлы в решении сложных проблем, с которыми они сталкиваются.

Развитие торговли

В среду в ходе встречи Путина и Мадуро не планируется подписание соглашений, тем не менее, Россия и Венесуэла активно развивают взаимодействие в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Основой инвестиционного взаимодействия являются совместные проекты в энергетике, прежде всего разработка нефтяных и газовых месторождений. В Венесуэле работают компании "Роснефть", ПАО "Газпромбанк", ПАО "Интер РАО", госкорпорация "Ростех".

Сотрудничество между странами предполагает возможность сборки автомобилей на венесуэльской территории, производство вакцин, проекты инвестиций в район Arco Minero, известный своими золотыми запасами, производство оборудования для выпуска продовольственных товаров на сельскохозяйственном комплексе в штате Ансоатеги. Россия и Венесуэла совместно с другими странами предпринимают меры по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти.

Основу российского экспорта в Венесуэлу составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, продукция химической промышленности, машины, оборудование, транспортные средства. Импорт представлен в основном продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем.

Военно-техническое сотрудничество

Вполне вероятно, что в ходе переговоров в Москве Путин и Мадуро пообщаются и на тему развития военно-технического сотрудничества. В этой области перспективы прогресса появились с приходом к власти предыдущего президента Уго Чавеса. Ранее Венесуэла закупала в основном вооружение и военную технику у США и стран Европы. Межправительственное соглашение в области ВТС между Россией и Венесуэлой было подписано в мае 2001 года в ходе визита президента Чавеса в Москву.

Ранее сообщалось, что Венесуэла является одним из крупнейших эксплуатантов российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Отмечалось, что сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой составляет миллиарды долларов.

Венесуэла, в частности, приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (экспортная версия С-300). Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тысяч автоматов Калашникова новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80. Россия также помогает Венесуэле ремонтировать военную технику.

В то же время представители российских компаний отмечали, что санкции, введенные США и странами Западной Европы в отношении Венесуэлы и российских компаний-экспортеров продукции военного назначения, оказывают негативное влияние на развитие военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом. Сообщалось, что США создают трудности в поставке запасных частей и агрегатов в Венесуэлу.

Встречи на уровне глав государств

Встреча в Москве не будет первой для президентов России и Венесуэлы: взаимоотношения между Москвой и Каракасом носят давний характер. Именно Венесуэла была первой латиноамериканской страной, независимость которой признала Россия. Это произошло в 1857 году. Дипломатические же отношения между странами были установлены 14 марта 1945 года. Правда, в 1952 году они были прерваны из-за отсутствия в Венесуэле условий для нормальной работы советских представителей. На уровне посольств дипотношения были восстановлены в 1970 году. В 1996 году страны подписали договор о дружбе и сотрудничестве.

За годы сотрудничества президенты России и Венесуэлы неоднократно проводили переговоры. Так, первая встреча Путина и Уго Чавеса состоялась в сентябре 2000 года в Нью-Йорке на полях 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После этого глава Венесуэлы неоднократно посещал Россию (с официальными визитами - в мае 2001 года, ноябре 2004 года, октябре 2010 года, с рабочими - в октябре 2001 года, июле 2006 года, июне 2007 года, июле и сентябре 2008 года и сентябре 2009 года).

Российский лидер был в Венесуэле 26-27 ноября 2008 года. Кроме того, в 2010 году Каракас посещал и председатель правительства РФ. По итогам этих визитов были подписаны более 40 соглашений о сотрудничестве, в том числе в области культуры, высшего образования, спорта.

Президент Мадуро также неоднократно проводил встречи с российским лидером. Так, его рабочий визит в РФ состоялся 1-2 июля 2013 года. Мадуро принял участие в работе второго саммита глав государств и правительств стран-участниц Форума стран-экспортеров газа. Тогда Путин и Мадуро подтвердили настрой на сохранение конструктивной преемственности в двусторонних отношениях. Следующая встреча состоялась в январе 2015 года, Мадуро приехал в Россию в рамках турне по нефтепроизводящим странам.

Уже 9 мая того же года президент Венесуэлы принял участие в праздновании в Москве 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В сентябре того же года лидеры двух стран встречались на полях торжественных мероприятий в Пекине по случаю окончания Второй мировой войны и в ноябре в рамках саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Тегеране.