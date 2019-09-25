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РИА Новости

Назло самим себе. В Киеве хотят провести новые границы с Россией

08:00 25.09.2019 (обновлено: 08:07 25.09.2019)
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
Украинский военнослужащий на борту корабля береговой охраны в порту Мариуполя
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Антон Лисицын. Украине следует установить еще одну границу с Россией — на этот раз на Азовском море. С таким предложением выступило учреждение "Госгидрография". В Киеве считают, что за стол переговоров представителей Москвы надо усадить насильно. Однако пересмотр границ невыгоден прежде всего самой Украине. Почему в соседнем государстве выступают со столь странной инициативой — в материале РИА Новости.

Не нашли все границы

Россия и Украина по-разному определяют морские границы после 2014-го. Пытаясь оспорить принадлежность вод в районе Крыма, Киев подал иск в международный арбитраж в Гааге. Москва указала на то, что эта инстанция не обладает юрисдикцией для разрешения морского спора между странами. Ситуация зашла в тупик.
Азовское же море, согласно договору от 2003 года, — это внутренние воды двух стран, Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года на эту акваторию не распространяется. Поэтому сложно понять, какие новые границы предлагают принудительно провести украинские эксперты.
Но, судя по опубликованному "Госгидрографией" тексту, речь идет именно об Азовском море. В договоре от 2003 года говорится, что водные рубежи должно определять отдельное соглашение. "Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует", — описали проблему гидрографы.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМужчина купается в Азовском море в Мариуполе
Мужчина купается в Азовском море в Мариуполе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Мужчина купается в Азовском море в Мариуполе
И предложили следующее: запустить принудительные "переговорные процедуры" с Россией. Формировать международную делимитационную комиссию, по мнению украинских экспертов, надо на основании Конвенции ООН по морскому праву. Для убедительности гидрографы напомнили о прецеденте: "условно-принудительном" разграничении моря между Австралией и Восточным Тимором.
Правда, тут же этот прецедент обесценили, признав вариант нереалистичным. Надеются в Киеве на успех только при одном условии — "после изменения политической ситуации в России". А вокруг Крыма эксперты предлагают создать "морской режимный район".

Информационный шум

Киев пытался разграничить Азовское море еще в 90-х, напоминает кандидат исторических наук, специалист по международному морскому праву Института мировой экономики и международных отношений Павел Гудев. "Тогда это ни к чему не привело. Трудно сказать, на что сейчас надеются на Украине. В любом случае все упрется в договор 2003 года, по которому любые споры следует урегулировать мирным путем. То есть Киеву придется получать согласие Москвы", — отмечает собеседник РИА Новости.
Логику гидрографов из соседней страны сложно понять даже исходя из перечисленных претензий. "Делимитация была выгодна Украине до 2014 года. Тогда Киев мог претендовать на 70-80 процентов Азовского моря. А после того, как Крым стал российским, — максимум на 20-30 процентов, — отмечает Гудев. — Эта инициатива больше похожа на информационный шум".
© РИА Новости / Виталий ТимкивЕйский морской торговый порт и городская застройка на Ейской косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря
Ейский морской торговый порт и городская застройка на Ейской косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Ейский морской торговый порт и городская застройка на Ейской косе между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря
Все споры о границах на море сводятся к одному: чей же суверенитет над Крымом — украинский или российский, продолжает собеседник агентства. "Судебные инстанции могут разрешать споры вокруг Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, только если вопрос о суверенитете не основной, а дополнительный. В отношении же Черного моря и границ действует принцип land dominates the sea (суверенитет над сушей определяет суверенитет над водами. — Прим. ред.), а вокруг российского Крыма нет украинских вод. И в Киеве об этом осведомлены. Поэтому вопрос, зачем ему делимитация границ, остается открытым", — недоумевает эксперт.

Признание Крыма российским

При этом у Киева уже был опыт разграничения морских границ — с Румынией. В 2009 году Украина делила шельф вокруг острова Змеиный. Территории с разведанными запасами нефти и газа тогда отошли Румынии, но в Киеве решение международного арбитража объявили своей победой.
"Понятно, что позиция российской стороны такая: переговоры мы начнем после возобновления договора о дружбе. Но предположим, что эти вопросы решены, тогда украинским судам придется при проходе в собственные порты на Азовском море следовать через российские воды и получать разрешения. Зачем им это надо?" — отмечает профессор кафедры международного права Московского государственного юридического университета Вячеслав Батырь.
© Фото : ФСБ РФКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение государственной границы, в порту Керчи
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой России за нарушение государственной границы, в порту Керчи
"В договоре написано, что Азовское море является акваторией двух государств. На нее не распространяется Конвенция ООН по морскому праву, — говорит вице-президент Российской ассоциации морского права, профессор Камиль Бекяшев. — Если Киев хочет денонсировать договор о совместном использовании Азовского моря и начинать делить эту акваторию, это может иметь самые непредсказуемые последствия — в первую очередь для Украины. А если украинцы предлагают проводить делимитацию в Черном море в условиях сложившегося статус-кво, они косвенно признают, что Крым — наш, российский".
В любом случае заставить договариваться невозможно. В Конвенции ООН попросту нет такого механизма. Поэтому инициатива украинской "Госгидрографии", скорее всего, так и останется информационным шумом.
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Черное мореАзовское мореРеферендум о статусе Крыма (2014)МоскваКрымООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Хотят поделить, значит надо согласиться и разделить акваторию в соответствии с длиной береговой линии каждого государства. А затем жестко контролировать использование Украиной ресурсов моря. И не обращать внимания на стоны украинских рыбаков, поскольку именно они выбирают власть ведущую вредную для страны политику.
25 сентября, 09:36
Леонид 1955
5300101
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