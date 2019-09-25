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РИА Новости
Культура

Машков учит Петрова, Питт улетает от Тайлер. Лучшее кино недели

08:00 25.09.2019 (обновлено: 08:08 25.09.2019)
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© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "К звездам"
Кадр из фильма К звездам
© Пресс-служба Двадцатый Век Фокс СНГ
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Александр Петров становится разведчиком и вместе с Владимиром Машковым борется за добро и справедливость. Брэд Питт бросает Лив Тайлер и летит в космос искать отца в картине "К звездам". Мишель Уильямс и Джулианна Мур соперничают за мужчину в "После свадьбы", а "Подкидыш" с Сергеем Маковецкиим навевает ностальгию по фильму с Фаиной Раневской. Что нового можно увидеть в кино — в материале РИА Новости.

Разведчик Петров убегает от врагов

Александр Петров превратился из полицейского с Рублевки в агента внешней разведки, Владимир Машков теперь его отец, а Светлана Ходченкова — возлюбленная. Так закрутили сюжет триллера "Герой".
Полковник Андрей Родин (Александр Петров) — разведчик, окончивший секретную школу, решил оставить службу и пожить в Европе. Но отдохнуть у него не получается, все его планы рушит взявшийся из ниоткуда отец, которого многие годы считали погибшим. Он сообщает Андрею, что его хотят уничтожить, но кто — неизвестно.
Приходится спасаться бегством, на помощь приходит одноклассница из разведшколы Маша (Светлана Ходченкова), вместе им надо узнать, кто хочет убить Андрея.
© Централ Партнершип

Владимир Машков в фильме "Герой"

Кадр из фильма Герой
1 из 3

Владимир Машков в фильме "Герой"

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Александр Петров в картине "Герой"

Кадр из фильма Герой
2 из 3

Александр Петров в картине "Герой"

© Централ Партнершип
© Централ Партнершип

Светлана Ходченкова в фильме "Герой"

Кадр из фильма Герой
3 из 3

Светлана Ходченкова в фильме "Герой"

© Централ Партнершип
1 из 3

Владимир Машков в фильме "Герой"

© Централ Партнершип
2 из 3

Александр Петров в картине "Герой"

© Централ Партнершип
3 из 3

Светлана Ходченкова в фильме "Герой"

© Централ Партнершип

"Мы старались сделать героев живыми, — приводят слова Петрова прокатчики. — Серьезных историй про агентов-супергероев сколько было, зачем повторяться? А эта ниша — комедийный приключенческий боевик — у нас только появляется. Здесь нет супергеройских костюмов, много юмора и настоящих смелых вещей, есть и серьезная сторона. Смешение жанров и при этом простая человеческая история".

По признанию режиссера Карена Оганесяна, ему хотелось придумать героя, который, несмотря ни на что, оставался бы простым парнем. Отчасти поэтому в фильме много трюков, но мало компьютерной графики, а главная сюжетная линия — тема отцов и детей и история первой любви.

Питт летит в космос

Космические пираты, гонки на луноходах, техногенная авария и любовная история — весь спектр сюжетов и жанров можно найти в фильме Джеймса Грея "К звездам" (Ad Astra).
Космонавт Рой МакБрай (Брэд Питт) отправляется в далекий уголок Солнечной системы, чтобы выяснить природу происходящих на Земле катаклизмов. Но это официальная версия. На деле он ищет отца (Томми Ли Джонс), который пропал в одной из космических миссий несколько лет назад. А дома астронавта ждет верная жена (Лив Тайлер). Путешествуя по Галактике, Рой узнает многое не только о космосе, но и о человеческой природе, себе самом и своем отце.
© 20th Century Fox Film Corporation, 2019

Брэд Питт в трейлере фильма "К звездам"

Кадр из трейлера фильма К звёздам
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Брэд Питт в трейлере фильма "К звездам"

© 20th Century Fox Film Corporation, 2019
© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Кадр из фильма "К звездам"

Кадр из фильма Ad Astra
2 из 2

Кадр из фильма "К звездам"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
1 из 2

Брэд Питт в трейлере фильма "К звездам"

© 20th Century Fox Film Corporation, 2019
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Кадр из фильма "К звездам"

© Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Брэд Питт серьезно взялся за кинокарьеру — после успеха "Однажды… в Голливуде" он раскрывает грани своего таланта в фантастическом триллере. И хотя актер недавно заявил, что не намерен бороться за "Оскар", возможно, киноакадемия его отметит.
Актер признавался, что фильм исследует тему маскулинности: "Мы росли в то время, когда нас учили быть сильными, не показывать слабости, в этом что-то есть, но такая установка создает определенный барьер, поскольку ты начинаешь отрицать какие-то свои чувства".
Несмотря на отсылки к "Человеку на Луне", "Пассажирам", "Марсианину" или "Гравитации", картина Джеймса Грея — самостоятельное произведение и настоящее визуальное пиршество для эстетов.

Самое интересное — после свадьбы

© Вольга

Джулианна Мур в фильме "После свадьбы"

Кадр из фильма После свадьбы
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Джулианна Мур в фильме "После свадьбы"

© Вольга
© ВольгаКадр из фильма "После свадьбы"
Кадр из фильма После свадьбы
2 из 4
Кадр из фильма "После свадьбы"
© Вольга
© Вольга

Мишель Уильямс в фильме "После свадьбы"

Кадр из фильма После свадьбы
3 из 4

Мишель Уильямс в фильме "После свадьбы"

© Вольга
© Вольга

Сцена из фильма "После свадьбы"

Кадр из фильма После свадьбы
4 из 4

Сцена из фильма "После свадьбы"

© Вольга
1 из 4

Джулианна Мур в фильме "После свадьбы"

© Вольга
2 из 4
Кадр из фильма "После свадьбы"
© Вольга
3 из 4

Мишель Уильямс в фильме "После свадьбы"

© Вольга
4 из 4

Сцена из фильма "После свадьбы"

© Вольга
Режиссер "Блудливой Калифорнии" (Californication) Барт Фрейндлих заставляет Мишель Уильямс и Джулианну Мур соперничать за мужчину в драме "После свадьбы" (After the Wedding).
Изабель (Уильямс) посвятила жизнь помощи другим, создала приют в Индии, где и работает. Она узнает, что глава многомиллионной корпорации Тереза (Мур) готова пожертвовать ей огромную сумму. Изабель едет в Нью-Йорк, проводит переговоры, и контракт почти у нее в кармане. Но все меняется, когда она случайно встречает мужа Терезы. Оказывается, что это мужчина из ее далекого прошлого, и теперь героям предстоит распутывать клубок давних тайн и недомолвок.
Эта картина — ремейк одноименного фильма 2006 года Сюзанны Бир ("Ночной администратор", "Любовь — это все, что тебе нужно"), которая выступила в качестве одного из сценаристов.

"Муля, не нервируй меня!" на новый лад

© Фото : СБ ФильмКадр со съемок фильма "Подкидыш"
Кадр со съемок фильма Подкидыш
1 из 7
Кадр со съемок фильма "Подкидыш"
© Фото : СБ Фильм
© Фото : СБ Фильм

Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш"

Кадр со съемок фильма Подкидыш
2 из 7

Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
© Фото : СБ Фильм

На съемках фильма "Подкидыш"

Кадр со съемок фильма Подкидыш
3 из 7

На съемках фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
© Фото : СБ Фильм

Сцена со съемок фильма "Подкидыш"

Кадр со съемок фильма Подкидыш
4 из 7

Сцена со съемок фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
© Фото : СБ Фильм

Во время съемок фильма "Подкидыш"

Кадр со съемок фильма Подкидыш
5 из 7

Во время съемок фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
© Фото : СБ Фильм

Фрагмент съемок фильма "Подкидыш"

Кадр со съемок фильма Подкидыш
6 из 7

Фрагмент съемок фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
© Фото : СБ Фильм

Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш"

Кадр со съемок фильма Подкидыш
7 из 7

Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
1 из 7
Кадр со съемок фильма "Подкидыш"
© Фото : СБ Фильм
2 из 7

Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
3 из 7

На съемках фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
4 из 7

Сцена со съемок фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
5 из 7

Во время съемок фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
6 из 7

Фрагмент съемок фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
7 из 7

Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш"

© Фото : СБ Фильм
И еще один ремейк, теперь уже нашей классики. Режиссер Сергей Васильев, до того снимавший в основном про "Морских дьяволов", решился вольно пересказать фильм "Подкидыш" 1939 года. На этот раз в истории про любопытство и желание помочь каждому сыграли Сергей Маковецкий, Виктор Логинов, Инга Оболдина, Юлия Топольницкая и другие.
Маленькая Наташа (Малика Лапшина) выходит погулять во двор, но внезапно прогулка оборачивается увлекательным приключением по центру Москвы. На поиски девочки отправляются брат (Виталий Герасимов) и отец (Павел Баршак). Шаг за шагом герои следуют за Наташей, находя у каждого встречного очередную подсказку о передвижениях ребенка. Параллельно их новые знакомые вспоминают о своем беззаботном детстве и простых радостях жизни.
Не обойдется и без цитат из великого фильма по сценарию Рины Зеленой и Агнии Барто с Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом. Действие разворачивается в парке Горького, на Патриарших прудах и в других узнаваемых местах Москвы, а юмор и шутки в картине будут понятны и детям, и их родителям.
Кадр из фильма Тайна печати дракона
20 сентября, 08:00Культура
Иногда они возвращаются. Шварценеггер, Джеки Чан, Сталлоне и другие в кино
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КультураМишель УильямсКино и сериалыАлександр Петров (посол)Джулианна Мур (Джули Смит)Владимир МашковСергей МаковецкийФаина РаневскаяБрэд Питт (Уильям Бредли)Светлана ХодченковаМоскваЕвропа
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