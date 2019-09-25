Машков учит Петрова, Питт улетает от Тайлер. Лучшее кино недели

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Александр Петров становится разведчиком и вместе с Владимиром Машковым борется за добро и справедливость. Брэд Питт бросает Лив Тайлер и летит в космос искать отца в картине "К звездам". Мишель Уильямс и Джулианна Мур соперничают за мужчину в "После свадьбы", а "Подкидыш" с Сергеем Маковецкиим навевает ностальгию по фильму с Фаиной Раневской. Что нового можно увидеть в кино — в материале РИА Новости.

Разведчик Петров убегает от врагов

Александр Петров превратился из полицейского с Рублевки в агента внешней разведки, Владимир Машков теперь его отец, а Светлана Ходченкова — возлюбленная. Так закрутили сюжет триллера "Герой".

Полковник Андрей Родин (Александр Петров) — разведчик, окончивший секретную школу, решил оставить службу и пожить в Европе. Но отдохнуть у него не получается, все его планы рушит взявшийся из ниоткуда отец, которого многие годы считали погибшим. Он сообщает Андрею, что его хотят уничтожить, но кто — неизвестно.

Приходится спасаться бегством, на помощь приходит одноклассница из разведшколы Маша (Светлана Ходченкова), вместе им надо узнать, кто хочет убить Андрея.

© Централ Партнершип Владимир Машков в фильме "Герой" 1 из 3 Владимир Машков в фильме "Герой" © Централ Партнершип © Централ Партнершип Александр Петров в картине "Герой" 2 из 3 Александр Петров в картине "Герой" © Централ Партнершип © Централ Партнершип Светлана Ходченкова в фильме "Герой" 3 из 3 Светлана Ходченкова в фильме "Герой" © Централ Партнершип 1 из 3 Владимир Машков в фильме "Герой" © Централ Партнершип 2 из 3 Александр Петров в картине "Герой" © Централ Партнершип 3 из 3 Светлана Ходченкова в фильме "Герой" © Централ Партнершип

"Мы старались сделать героев живыми, — приводят слова Петрова прокатчики. — Серьезных историй про агентов-супергероев сколько было, зачем повторяться? А эта ниша — комедийный приключенческий боевик — у нас только появляется. Здесь нет супергеройских костюмов, много юмора и настоящих смелых вещей, есть и серьезная сторона. Смешение жанров и при этом простая человеческая история".

По признанию режиссера Карена Оганесяна, ему хотелось придумать героя, который, несмотря ни на что, оставался бы простым парнем. Отчасти поэтому в фильме много трюков, но мало компьютерной графики, а главная сюжетная линия — тема отцов и детей и история первой любви.

Питт летит в космос

Космические пираты, гонки на луноходах, техногенная авария и любовная история — весь спектр сюжетов и жанров можно найти в фильме Джеймса Грея "К звездам" (Ad Astra).

Космонавт Рой МакБрай (Брэд Питт) отправляется в далекий уголок Солнечной системы, чтобы выяснить природу происходящих на Земле катаклизмов. Но это официальная версия. На деле он ищет отца (Томми Ли Джонс), который пропал в одной из космических миссий несколько лет назад. А дома астронавта ждет верная жена (Лив Тайлер). Путешествуя по Галактике, Рой узнает многое не только о космосе, но и о человеческой природе, себе самом и своем отце.

© 20th Century Fox Film Corporation, 2019 Брэд Питт в трейлере фильма "К звездам" 1 из 2 Брэд Питт в трейлере фильма "К звездам" © 20th Century Fox Film Corporation, 2019 © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля Кадр из фильма "К звездам" 2 из 2 Кадр из фильма "К звездам" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля 1 из 2 Брэд Питт в трейлере фильма "К звездам" © 20th Century Fox Film Corporation, 2019 2 из 2 Кадр из фильма "К звездам" © Фото : пресс-служба Венецианского кинофестиваля

Брэд Питт серьезно взялся за кинокарьеру — после успеха "Однажды… в Голливуде" он раскрывает грани своего таланта в фантастическом триллере. И хотя актер недавно заявил, что не намерен бороться за "Оскар", возможно, киноакадемия его отметит.

Актер признавался, что фильм исследует тему маскулинности: "Мы росли в то время, когда нас учили быть сильными, не показывать слабости, в этом что-то есть, но такая установка создает определенный барьер, поскольку ты начинаешь отрицать какие-то свои чувства".

Несмотря на отсылки к "Человеку на Луне", "Пассажирам", "Марсианину" или "Гравитации", картина Джеймса Грея — самостоятельное произведение и настоящее визуальное пиршество для эстетов.

Самое интересное — после свадьбы

© Вольга Джулианна Мур в фильме "После свадьбы" 1 из 4 Джулианна Мур в фильме "После свадьбы" © Вольга © Вольга Кадр из фильма "После свадьбы" 2 из 4 Кадр из фильма "После свадьбы" © Вольга © Вольга Мишель Уильямс в фильме "После свадьбы" 3 из 4 Мишель Уильямс в фильме "После свадьбы" © Вольга © Вольга Сцена из фильма "После свадьбы" 4 из 4 Сцена из фильма "После свадьбы" © Вольга 1 из 4 Джулианна Мур в фильме "После свадьбы" © Вольга 2 из 4 Кадр из фильма "После свадьбы" © Вольга 3 из 4 Мишель Уильямс в фильме "После свадьбы" © Вольга 4 из 4 Сцена из фильма "После свадьбы" © Вольга

Режиссер "Блудливой Калифорнии" (Californication) Барт Фрейндлих заставляет Мишель Уильямс и Джулианну Мур соперничать за мужчину в драме "После свадьбы" (After the Wedding).

Изабель (Уильямс) посвятила жизнь помощи другим, создала приют в Индии, где и работает. Она узнает, что глава многомиллионной корпорации Тереза (Мур) готова пожертвовать ей огромную сумму. Изабель едет в Нью-Йорк, проводит переговоры, и контракт почти у нее в кармане. Но все меняется, когда она случайно встречает мужа Терезы. Оказывается, что это мужчина из ее далекого прошлого, и теперь героям предстоит распутывать клубок давних тайн и недомолвок.

Эта картина — ремейк одноименного фильма 2006 года Сюзанны Бир ("Ночной администратор", "Любовь — это все, что тебе нужно"), которая выступила в качестве одного из сценаристов.

"Муля, не нервируй меня!" на новый лад

© Фото : СБ Фильм Кадр со съемок фильма "Подкидыш" 1 из 7 Кадр со съемок фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм © Фото : СБ Фильм Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш" 2 из 7 Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм © Фото : СБ Фильм На съемках фильма "Подкидыш" 3 из 7 На съемках фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм © Фото : СБ Фильм Сцена со съемок фильма "Подкидыш" 4 из 7 Сцена со съемок фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм © Фото : СБ Фильм Во время съемок фильма "Подкидыш" 5 из 7 Во время съемок фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм © Фото : СБ Фильм Фрагмент съемок фильма "Подкидыш" 6 из 7 Фрагмент съемок фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм © Фото : СБ Фильм Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш" 7 из 7 Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм 1 из 7 Кадр со съемок фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм 2 из 7 Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм 3 из 7 На съемках фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм 4 из 7 Сцена со съемок фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм 5 из 7 Во время съемок фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм 6 из 7 Фрагмент съемок фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм 7 из 7 Сергей Маковецкий на съемках фильма "Подкидыш" © Фото : СБ Фильм

И еще один ремейк, теперь уже нашей классики. Режиссер Сергей Васильев, до того снимавший в основном про "Морских дьяволов", решился вольно пересказать фильм "Подкидыш" 1939 года. На этот раз в истории про любопытство и желание помочь каждому сыграли Сергей Маковецкий, Виктор Логинов, Инга Оболдина, Юлия Топольницкая и другие.

Маленькая Наташа (Малика Лапшина) выходит погулять во двор, но внезапно прогулка оборачивается увлекательным приключением по центру Москвы. На поиски девочки отправляются брат (Виталий Герасимов) и отец (Павел Баршак). Шаг за шагом герои следуют за Наташей, находя у каждого встречного очередную подсказку о передвижениях ребенка. Параллельно их новые знакомые вспоминают о своем беззаботном детстве и простых радостях жизни.