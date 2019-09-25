Адам Сэндлер появился в трейлере нового фильма в роли должника-ювелира

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В Сети появился трейлер криминальной драмы режиссеров Джошуа и Бэна Сэфди Uncut Gems ("Неограненные драгоценности") с Адамом Сэндлером в роли ювелира из Нью-Йорка.

Говард Ратнер (Адам Сэндлер) владеет ювелирным магазином. Для того чтобы сохранить бизнес он влезает в долги, которые обязан погасить в короткие сроки.

В фильме также снялись Лакит Стэнфилд ("Прочь", "Достать ножи"), Идина Мензел ("Зачарованная", "Холодное сердце"), Эрик Богосян ("Долорес Клэйборн", "Закон и порядок: Преступное намерение") и другие.

Криминальную драму с элементами боевика представляли на кинофестивале в Торонто, где ее положительно оценили критики и зрители, которые предположили, что роль в этом фильме может принести Сэндлеру номинацию на премию "Оскар".