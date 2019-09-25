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РИА Новости
Культура

Адам Сэндлер появился в трейлере нового фильма в роли должника-ювелира

02:34 25.09.2019
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© Netflix, 2019Кадр из фильма "Неогранённые драгоценности"(Uncut Gems)
Кадр из фильма Неогранённые драгоценности(Uncut Gems)
© Netflix, 2019
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. В Сети появился трейлер криминальной драмы режиссеров Джошуа и Бэна Сэфди Uncut Gems ("Неограненные драгоценности") с Адамом Сэндлером в роли ювелира из Нью-Йорка.
Говард Ратнер (Адам Сэндлер) владеет ювелирным магазином. Для того чтобы сохранить бизнес он влезает в долги, которые обязан погасить в короткие сроки.
В фильме также снялись Лакит Стэнфилд ("Прочь", "Достать ножи"), Идина Мензел ("Зачарованная", "Холодное сердце"), Эрик Богосян ("Долорес Клэйборн", "Закон и порядок: Преступное намерение") и другие.
Криминальную драму с элементами боевика представляли на кинофестивале в Торонто, где ее положительно оценили критики и зрители, которые предположили, что роль в этом фильме может принести Сэндлеру номинацию на премию "Оскар".
Пока неизвестно, когда картина выйдет в российский прокат. Релиз в США запланирован на декабрь 2019 года.
Американский актер Адам Сэндлер
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Фильм с Адамом Сэндлером до проката получил стопроцентный рейтинг
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КультураКино и сериалыНовости культурыАдам СэндлерНью-Йорк (город)США
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