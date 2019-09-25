Лассина Зербо: данных о новых ядерных испытаниях КНДР нет

После разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в мире возникли опасения, что под угрозой и другие международные соглашения. Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо в интервью РИА Новости рассказал, нужно ли беспокоиться о судьбе договора, стоит ли ждать новых ядерных испытаний КНДР и кто может стать следующим генеральным директором МАГАТЭ. Беседовала корреспондент РИА Новости в Вене Маргарита Костив.

— США считают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия – об этом заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл. Какими данными в этой связи располагает ОДВЗЯИ?

— Мы не занимаемся ядерным оружием как таковым, мы занимаемся испытаниями ядерного оружия. И пока что мы не были в ситуации, когда нам нужно было оценивать потенциал для создания ядерного оружия. Мы только даем техническую характеристику, чтобы установить, происходит ли необычное событие неестественного характера в какой-то части мира. В этом заключается наша работа.

— Но, возможно, вы что-то зафиксировали?

— Нет. До настоящего времени (с 2006 года – ред.) наша международная система мониторинга (МСМ) зафиксировала шесть взрывов от ядерных испытаний, заявленных КНДР, данные о них затем были предоставлены всем странам. Помимо этих шести случаев, о которых мы знаем, я не помню, чтобы мы фиксировали еще что-то необычное на Корейском полуострове. Было много афтершоков после последнего крупного события (шестое ядерное испытание в 2017 году — ред.), но мы провели анализ и распространили данные о том, что это главным образом последующие толчки.

— Понятно. Но есть ли опасность, что КНДР будет в дальнейшем проводить ядерные испытания?

— Надеюсь, нет. Я могу только надеяться, что нет. По меньшей мере, я воодушевлен стартом двусторонних дискуссий с США в попытке найти подходящее решение, которое будет служить не только Корейскому полуострову, но и всему мировому сообществу. И мы надеемся, что они возобновят дискуссию — президент (США Дональд) Трамп говорил, что он готов к диалогу. Председатель (КНДР) Ким (Чен Ын) тоже говорил, что готов снова говорить с президентом США. Мы надеемся, что дискуссии возобновятся и мы найдем решение для полуострова.

— Считаете ли эффективными двусторонние форматы по КНДР? Какой формат переговоров, на ваш взгляд, стал бы максимально эффективным для северокорейского урегулирования?

— Эффективность в достижении целей необязательно получается только одним путем. Если вы посмотрите на дискуссии между США и КНДР, то они начались на зимних Олимпийских играх в Южной Корее. Мир был признателен, что игроки обеих стран (Южной Кореи и КНДР — ред.) собрались и играли вместе. Это дало возможность США начать диалог с КНДР. Будем надеяться, что к какому бы решению они ни пришли, оно будет служить мировому сообществу и вовлекать все больше и больше людей. Но вы говорите о дискуссиях США с Южной Кореей, КНДР, также есть участие Китая и России. В общем, все, что может помочь решить мирным путем проблему на Корейском полуострове, даже если это и небольшой шаг, может стать большим шагом для международного сообщества.

— Но ранее вы говорили, что нам нужен многосторонний формат.

— Я говорю о важности мультилатерализма, потому что тогда речь идет о поддержке со стороны большого количества людей. Но иногда двустороннее соглашение может положить начало достижению многостороннего соглашения или чего-то, с чем согласятся многие. Я думаю, было много примеров, когда две, или три, или четыре, или шесть стран начинают переговоры и однажды приходят к соглашению, и его придерживаются все на международном уровне, потому что позднее это выносится на рассмотрение либо Генеральной ассамблеи ООН, либо Совета безопасности.

— Совсем недавно прекратил существование Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Считаете ли вы, что ДВЗЯИ теперь тоже под угрозой?

— Нет. Я не думаю, что ДВЗЯИ под ударом, потому что его подписали 184 страны и ратифицировали 168. Охват гораздо шире, нас технически и финансово поддерживают все эти страны. Мы создали прочную основу, которая будет способствовать структуре договора о нераспространении ядерного оружия. У нас серьезная роль в контроле над вооружениями, наша задача в подготовке системы верификации и режима верификации до того момента, пока договор не вступит в силу. Мы думаем, это будет значительным вкладом в достижение нашей цели в будущем — мира без ядерного оружия.

— Но договор еще не вступил в силу. Что необходимо сделать, чтобы обеспечить это?

— Наш девиз "Давайте завершим то, что начали". Мы начали работать пристально, плотно, изо дня в день. С нами работают люди, которые политически и технически привержены договору. У нас есть группа молодежи ДВЗЯИ и группа выдающихся людей, которые выступают в поддержку договора. У нас серьезная команда, эксперты со всего мира, которые трудятся каждый день, чтобы довести работу международной системы мониторинга (МСМ), международного центра данных и инспекции объектов до момента, когда мы будем готовы к вступлению договора в силу. Иными словами, мы используем технические и политические средства ради вступления договора в силу.

— Как вы оцениваете поддержку со стороны России в вопросе продвижения ДВЗЯИ и его скорейшего вступления в силу?

— Мы хорошо сотрудничаем в вопросе обеспечения и поддержания работы станций МСМ на территории России. Есть еще ряд вопросов по завершению строительства станций, но мы плотно над этим работаем. У нас также есть комитет по технической координации, который трудится над решением некоторых задач, чтобы мы могли завершить сегмент МСМ на территории России. Мы намерены ускориться и надеемся его скоро завершить.

— Как вы оцениваете поддержку Россией договора в мире?

— Что касается ДВЗЯИ, самую серьезную техническую и политическую поддержку мы получаем от России вплоть до высшего уровня. Глава МИД Лавров, даже президент Путин на 20-й годовщине ДВЗЯИ в 2016 году открыто заявил о важности ДВЗЯИ и его вступления в силу. Мы видим это и в других странах. Мы хотим, чтобы система верификации была сильной, то есть возможности МСМ, международного центра данных и инспекции объектов. Для этого нам нужна поддержка всех стран-подписантов. Россия эту поддержку оказывает.

— Может ли Россия делать больше, на ваш взгляд?

— Если вы спросите главу любой организации, он скажет: "Мне этого недостаточно, мне нужно больше". Мы были бы рады всему, что Россия еще могла бы сделать, чтобы помочь вступлению договора в силу и развитию возможностей МСМ, международного центра данных и инспекций объектов. Мы бы хотели, чтобы это делала любая другая страна-подписант соглашения, чтобы помочь нам достичь цели.

— Планируете ли вы в ближайшее время контакты с российскими должностными лицами?

— Я давно планировал поехать на конференцию "Валдай". Там я являюсь ключевым спикером по Африке, так что я посмотрю, позволит ли мне мой график туда попасть. И я собираюсь на конференцию по нераспространению в ноябре.

— Вы являетесь одним из четырех кандидатов на пост гендиректора МАГАТЭ. Какими вы видите приоритеты в работе агентства?

— Позвольте начать с того, что мы находимся в необычной ситуации. Мы не подходим к завершению срока, когда открывают набор кандидатов на пост генерального директора. Мы все еще скорбим в связи с кончиной гендиректора Амано, в то же время необходимо незамедлительно найти нового главу, способного справиться со стоящими перед агентством вызовами. Необычность ситуации заключается в том, что есть бюджет и уже принятая среднесрочная стратегия, в которые впишется новый гендиректор и привнесет свое. И это может быть прозрачность или поддержание прозрачности, непредвзятость, независимость и профессионализм, необходимые этой организации, чтобы справиться с будущими вызовами. Есть краткосрочные и долгосрочные вызовы. Краткосрочный вызов может быть политическим, долгосрочный — скорее в сфере управления, самодостаточной стабильности. Именно этого я надеюсь достичь, если стану генеральным директором. Я не буду или не стал бы раскачивать лодку, я намерен укреплять и работать над улучшением того, что по мнению государств-членов требует улучшения. И все это только по согласованию со странами, потому что любой генеральный директор имеет ту гибкость, которую дают ему страны-участники.

— Рассчитываете ли вы на поддержку вашей кандидатуры со стороны России?

— Я рассчитываю на поддержку каждого. Я бы хотел получить поддержку 35 членов Совета управляющих. Вообще, необходима поддержка 171 страны, входящей в МАГАТЭ. Хотелось бы иметь поддержку каждого из них, чтобы с законным правом и доверием работать хорошо, прозрачно, независимо и с правильными приоритетами на перспективу.

— Кто займет пост исполнительного секретаря ОДВЗЯИ, если вас изберут гендиром МАГАТЭ?

— Это решат государства-члены ОДВЗЯИ, это их прерогатива. Мы сейчас в процессе назначения нового генерального директора МАГАТЭ, то же коснется и ОДВЗЯИ. Говорят, что эта организация сильно ассоциируется со мной, поэтому мне задают этот вопрос. Но, вы знаете, незаменимых нет. Недавняя ситуация показала, что нам нужно чуть больше думать о том, что мы делаем каждый день, потому что все может измениться. Возможно, придет кто-то с инновациями, как это сделал в свое время я, даже лучше, чем это сделал я для ОДВЗЯИ. И я надеюсь, что это случится как в ОДВЗЯИ, так и в МАГАТЭ.

— Известно ли уже, когда будет избран генеральный директор МАГАТЭ? Есть ли сроки?