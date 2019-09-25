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РИА Новости
Туризм

"Восточные Гавайи" по доступной цене. За что россияне полюбили Хайнань

08:00 25.09.2019 (обновлено: 08:08 25.09.2019)
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© Depositphotos / luckybusinessДевушка на тропическом курорте
Девушка на тропическом курорте
© Depositphotos / luckybusiness
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Людмила Титова. Отдохнуть на пляже с чистейшим белым песком, увидеть крупнейший буддийский храм в Азии, погладить макаку и почувствовать себя героем фильма "Пираты Карибского моря" — китайский Хайнань предлагает полный набор тропической экзотики. О том, почему этот остров стал самым доступным Китаем для россиян, какие блюда можно попробовать на улице Еды и где принять винные ванны, — в материале РИА Новости.

Доступный Китай

"Хайнань — это необычная Азия. В первую очередь в глаза бросается идеальная чистота, причем везде — на пляжах, тротуарах и остановках. И в отличие от материкового Китая, тут многие продавцы, массажисты говорят по-русски, — рассказывает Александра Полянская из Москвы. — За десять лет между моими первой и второй поездками туда курорт невероятно изменился — появились необычные здания, искусственный остров с семизвездочными отелями, огромные парки".
Прозрачная вода, белоснежные пляжи, живописные бухты с богатейшим подводным миром, термальные источники, сезон — круглый год. Хайнань находится на той же широте, что и Гавайские острова, поэтому его часто называют Восточными Гавайями".
© Pixabay / jian liХайнань
Хайнань
© Pixabay / jian li
Хайнань
Благодаря упрощенному визовому режиму для организованных туристов и правительственной программе Хайнаня по субсидированию рейсов, курорт стал более доступным для россиян. "Сейчас стоимость недельного отдыха на двоих начинается от 50 тысяч рублей", — сообщил президент Русско-Китайского клуба, гендиректор туркомпании Сергей Джан Ша.
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Парк оленя и горячие источники

Отдых на пляже туристы разнообразят экскурсионными программами. "Самые популярные — поездки в крупнейший в Азии буддийский центр Наньшань, экскурсия на Остров обезьян, дайвинг на Острове пиратов, путешествие в природный заповедник Янода", — перечисляет директор по маркетингу крупного туроператора Любовь Чучмаева.
CC BY-SA 3.0 / Jazon88 / view from entranceВид на статую с главного входа в центре буддизма Наньшань
Вид на статую с главного входа в центре буддизма Наньшань
CC BY-SA 3.0 / Jazon88 / view from entrance
Вид на статую с главного входа в центре буддизма Наньшань
На Острове обезьян (на самом деле это не остров) обитает около двух тысяч гуансийских макак. Большинство — доброжелательные и любопытные, но туристам нужно быть внимательными: животные в любой момент готовы украсть смартфон или фотоаппарат.
В заповеднике Янода можно попасть в настоящие джунгли, встретить диких животных и экзотических птиц. Со смотровых площадок открывается вид на огромные деревья, оплетающие корнями гигантские каменные валуны.
От Хайнаня до Острова пиратов — 2,5 километра. Его площадь — всего полтора квадратных километра. Недалеко от берега — затонувший корабль, облюбованный дайверами. А после пляжа туристы обычно направляются к морскому наблюдательному пункту по подвесному мосту, очень похожему на тот, что в фильме "Пираты Карибского моря".
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Влюбленные посещают парк с необычным названием "Олень повернул голову". По легенде, в этих местах охотник гнался за прекрасным оленем, но когда прицелился, олень повернул голову и превратился в прекрасную девушку. Молодой человек в нее влюбился, они поженились, и от них пошел знаменитый род ли. У статуи оленя в парке туристы завязывают ленточки, загадывая желание о счастливой любви.
С бытом коренных жителей гости могут познакомиться в этнографической деревне народностей ли и мяо, которые жили на Хайнане задолго до прихода китайцев. Там вы увидите, как аборигены ткут ковры, готовят пищу, понаблюдаете за местными обрядами или даже поучаствуете в них.
© Pixabay / Yung-pin PaoКоренная жительница острова Хайнань ткет полотно
Коренная жительница острова Хайнань ткет полотно
© Pixabay / Yung-pin Pao
Коренная жительница острова Хайнань ткет полотно
На острове есть термальный курорт — Наньтянь. Тут, посреди пальмового леса, можно не только искупаться в природных термах, но и принять ванны с вином, кокосовым молоком, чаем, лаймом и лекарственными травами.

Русский Дадунхай Бэй

Самые популярные курорты острова — Дадунхай Бэй, Ялонг Бэй и Санья Бэй. Все находятся недалеко от международного аэропорта Санья.
"Большинство российских туристов выбирают Дадунхай Бэй. Тут бюджетные отели, много ресторанов, кафе, торговых центров, и практически везде говорят по-русски — даже есть русские меню в ресторанах", — объясняет Любовь Чучмаева.
© Pixabay / 昕 沈Блюдо из морепродуктов
Блюдо из морепродуктов
© Pixabay / 昕 沈
Блюдо из морепродуктов
От Саньи до Дадунхая три километра, это достаточно тусовочное место. Опасаться языкового барьера здесь не стоит. На улицах много вывесок на русском: кафе "У Коли", "Катюша", трактир "Москва", "Коммунизм". Как правило, в таких заведениях широкий выбор блюд национальной кухни.
Одна из достопримечательностей Дадунхая — площадь Еды, фудкорт под открытым небом, который открывается каждый вечер. Тут предлагают национальные блюда и морские деликатесы.
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С видом на Дубай

Санья Бэй — ближе всего к аэропорту и центру города. Длинный пляж — около десяти километров. Вход в море пологий. При этом "городской курорт" считается очень чистым — никаких промышленных предприятий, много садов.
Рядом с бухтой — парк "Край света" и крупнейший в Азии буддийский центр Наньшань.
С пляжа виден искусственный остров Феникс с высотными зданиями — "восточный Дубай". Вечерами там показывают световое шоу. Остров соединен с курортом длинным мостом. Местные отели — самые дорогие, неофициально им присвоена категория "семь звезд".
© Pixabay / David MarkХайнань
Хайнань
© Pixabay / David Mark
Хайнань
"Чтобы попасть на остров Феникс, нужно иметь либо ваучер в отель, либо бронь в ресторан. Но небоскребами можно любоваться со смотровой площадки, с пляжа или с борта экскурсионного судна", — уточняет Наталья Изотова из Новосибирска.

Бухта люксовых отелей

"Бухту Ялонг Бэй ценят взыскательные путешественники — тут множество пятизвездочных отелей", — говорит Любовь Чучмаева.
Название курорта переводится как "берег дракона". Бухта окружена высокими горами и тропическими лесами.
CC0 / sangilPark / Остров ХайнаньОстров Хайнань
Остров Хайнань
CC0 / sangilPark / Остров Хайнань
Остров Хайнань
"На этот курорт приезжают, как правило, самостоятельные туристы, сочетающие пляжный отдых с поездками на материковый Китай", — отмечает Сергей Джан Ша.
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