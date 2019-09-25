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РИА Новости

Организация исламского сотрудничества

04:08 25.09.2019
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© AFP 2019 / StringerФлаги членов Организации исламского сотрудничества в Мекке, Саудовская Аравия
Флаги членов Организации исламского сотрудничества в Мекке, Саудовская Аравия
© AFP 2019 / Stringer
Организация исламского сотрудничества (The Organisation of Islamic Cooperation, ранее Организация исламская конференция) – международная организация исламских стран.
Решение о создании Организации исламская конференция было принято на первой встрече глав государств и правительств мусульманских стран в Рабате (Марокко) 25 сентября 1969 года, основными его инициаторам выступили король Саудовской Аравии Фейсал ибн Абдель Азиз Аль Сауд и король Марокко Хасан II.
Созданию Организации способствовал ряд событий, потрясших исламский мир, главными из которых стали поражение в арабо-израильской войне 1967 года и поджог мечети Аль-Акса в Иерусалиме израильскими экстремистами в 1969 году.
28 июня 2011 года Организация исламская конференция была переименована в Организацию исламского сотрудничества (ОИС).
Среди основных целей ОИС: расширение и укрепление уз братства и солидарности между государствами-членами; охрана и защита общих интересов, координация и объединение усилий государств-членов с учетом задач, стоящих перед исламским миром в частности и международного сообщества в целом; обеспечение активного участия государств-членов в глобальных политических, экономических и социальных процессах принятия решений для обеспечения их общих интересов; развитие сотрудничества в социальной, культурной и информационной областях между государствами-членами и др.
Основные принципы руководства организации: полное равенство государств-членов; соблюдение права на самоопределение и невмешательство во внутренние дела государств-членов; соблюдение суверенитета, независимости и территориальной целостности каждого государства; урегулирование любого спора, который может возникнуть между государствами-членами мирными средствами.
Организация исламского сотрудничества является второй по величине межправительственной организацией после ООН. Объединяет 57 стран на четырех континентах.
Статус наблюдателей имеют Босния и Герцеговина, Центральноафриканская республика, Россия, Таиланд, непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра, а также ряд организаций (ООН, Лига арабских государств, Африканский союз, Организация экономического сотрудничества, Движение неприсоединения).
Высшим органом ОИС является исламский саммит – встреча королей, глав государств и правительств – определяет общую политику мусульманских государств. Проводится раз в три года.
Для реализации общей политики Организации раз в год собирается Совет министров иностранных дел.
Генеральный секретариат – является исполнительным органом ОИС, на который возложено осуществление решений двух предыдущих органов.
Главой секретариата является генеральный секретарь, который избирается Советом министров иностранных дел на пятилетний срок. Полномочия генерального секретаря могут быть продлены только один раз.
С ноября 2016 года этот пост занимает представитель Саудовской Аравии Юсеф бен Ахмед аль-Усаймин.
В целях продвижения вопросов, имеющих важное значение для организации и ее государств-членов, созданы постоянные комитеты: Комитет Аль-Кудс (название Иерусалима на арабском языке); Постоянный комитет по вопросам информации и культуры (COMIAC); Постоянный комитет по экономическому и торговому сотрудничеству (COMCEC); Постоянный комитет по научному и техническому сотрудничеству (COMSTECH).
Аффилированными с ОИК учреждениями являются Исламская торгово-промышленная палата (ICCIA), Организация исламских столиц и городов (OICC), Спортивная федерация игр исламской солидарности (ISSF), Международный союз мусульманских скаутов (IUMS), Исламская академия наук (IAS), Всемирная Федерация международных арабо-исламских школ (WFAIIS) и др.
Организация исламского сотрудничества имеет разветвленную систему специализированных структур: Исламский банк развития (IDB), Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO), Исламский комитет международного полумесяца (ICIC), Исламская организация по продовольственной безопасности (IOFS) и др.
Рабочими языками организации являются арабский, английский и французский.
Штаб-квартира организации находится в Джидде (Саудовская Аравия).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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